Instagram Beğeni Görünürlüğüne Dört Yeni Seçenek Geliyor!
Instagram'a gelen yeni özellik ile birlikte beğenilerinizi kimlerin göreceğini dört farklı seçenek üzerinden ayarlayabileceksiniz. İşte detaylar!
Instagram, kullanıcıların gönderilerdeki ve Reels videolarındaki beğenilerini kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyacak yeni bir gizlilik özelliği sunmayı planlıyor.
Beğenilerinizi kimlerin görebileceğini kontrol etme olanağı, gizliliği artırmayı ve etkileşimi geliştirmeyi amaçlıyor.
Instagram'ın beta sürümünden alınan birkaç ekran görüntüsü, yeni özelliğin kullanıcıların seçebileceği dört farklı seçenek sunacağını doğruluyor.
Beğeni Görünürlüğüne Dört Farklı Seçenek Geliyor
Ekran görüntülerine bakılırsa, Instagram yeni özellik herkes için kullanıma sunulduğunda herhangi bir değişiklik yapmamış olursa, sunulan dört seçenekten yalnızca birini seçebileceksiniz.
Bununla birlikte aşağıdaki dört seçenek, kullanıcıların gizlilik ayarlarını uygun gördükleri şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyacak kadar çeşitlilik sunuyor.
- Herkesin beğenileri görmesine izin ver
- Takip ettiğiniz kişilerin beğenilerini görmesine izin ver
- Yakın arkadaşlarınızın beğenileri görmesine izin ver
- Kimsenin beğenileri görmesine izin verme
Instagram’ın Yeni Özelliği Sosyal Medyayı Salladı: “Gözden Geçir” Özelliği Ne Anlama Geliyor!
Instagram getirdiği yeni özellikle takip isteklerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Takipçi listesinde "Gözden geçir" ifadesini gören kullanıcılar özellikle erkeklerden gelen istekleri daha dikkatli bir şekilde incelemeye başladı.
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