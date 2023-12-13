Instagram Beğeni Görünürlüğüne Dört Yeni Seçenek Geliyor!

Instagram, kullanıcıların gönderilerdeki ve Reels videolarındaki beğenilerini kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyacak yeni bir gizlilik özelliği sunmayı planlıyor.

Beğenilerinizi kimlerin görebileceğini kontrol etme olanağı, gizliliği artırmayı ve etkileşimi geliştirmeyi amaçlıyor.

Instagram'ın beta sürümünden alınan birkaç ekran görüntüsü, yeni özelliğin kullanıcıların seçebileceği dört farklı seçenek sunacağını doğruluyor.

Beğeni Görünürlüğüne Dört Farklı Seçenek Geliyor

Ekran görüntülerine bakılırsa, Instagram yeni özellik herkes için kullanıma sunulduğunda herhangi bir değişiklik yapmamış olursa, sunulan dört seçenekten yalnızca birini seçebileceksiniz.

Bununla birlikte aşağıdaki dört seçenek, kullanıcıların gizlilik ayarlarını uygun gördükleri şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyacak kadar çeşitlilik sunuyor.

Herkesin beğenileri görmesine izin ver

Takip ettiğiniz kişilerin beğenilerini görmesine izin ver

Yakın arkadaşlarınızın beğenileri görmesine izin ver

Kimsenin beğenileri görmesine izin verme

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