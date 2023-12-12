Instagram’ın Yeni Özelliği Sosyal Medyayı Salladı: “Gözden Geçir” Özelliği Ne Anlama Geliyor!

Instagram getirdiği yeni özellikle takip isteklerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Takipçi listesinde "Gözden geçir" ifadesini gören kullanıcılar özellikle erkeklerden gelen istekleri daha dikkatli bir şekilde incelemeye başladı.

Kullanıcılar, Instagram'ın "Gözden Geçir" Butonu ile Güvende Hissediyor!

Artık takip isteği gönderen bir kullanıcıyla ilgili karar verirken "Gözden geçir" seçeneğini görüyorsanız bu kişinin muhtemelen birçok kişiye istek gönderen bir profil olduğunu belirtiyor.

Bu özellik Instagram kullanıcılarını dolandırıcılık girişimlerine karşı daha bilinçli hale getiriyor.

Aynı zamanda bu özellik DM gönderen hesaplar için de geçerli. Özellik kalp hırsızlığı gibi dolandırıcılıklara karşı da etkili bir önlem sağlıyor. Kullanıcılar takip isteği gönderen erkeklerin listesinde sıkça "Gözden geçir" ifadesiyle karşılaştıklarında bu durumu Twitter gibi platformlarda paylaşıyor.

Bu yeni özellik sayesinde dolandırıcıların ve kalp hırsızlarının etkisi azaldı hatta bazıları tamamen engellenmiş durumda. Kullanıcılar "Erkolar kapatıldı!" diyerek bu güvenlik önlemini memnuniyetle karşılıyorlar.

Instagram'ın bu adımı platformdaki kullanıcıların güvenliğini artırmak adına atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.