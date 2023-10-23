Sevilen iPhone Özelliği Instagram'a Geliyor: Heyecanlandıran Yenilik!

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, çıkartma oluşturma özelliğini test etmeye başladı. iPhone'lardaki özelliğe benzeyen yeni işlev, kullanıcıların fotoğraflardan çıkartma elde edilmesini sağlayacak.

Instagram'a Çıkartma Oluşturma Seçeneği Eklenecek

En fazla zaman geçirilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'daki yorumlara anket ekleme özelliği ekleneceği açıklanmıştı.

Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından yapılan yeni açıklama, hizmete bir özelliğin daha ekleneceğini gözler önüne serdi. Şu anda test aşamasında olan yeni özellik, kullanıcıların fotoğraflardan çıkartma oluşturabilmesine imkân tanıyacak.

Hikayeler ve Reels gönderisi oluşturma sayfasından ulaşılabilecek yeni özellik sayesinde fotoğraftaki nesne algılanacak ve arka plan otomatik olarak kaldırılacak. Böylece bir çıkartma elde edilmesi sağlanacak. Oluşturulan çıkartma, diğer gönderinin üzerine kolayca yerleştirilebilecek.

Sosyal medya uygulamasına eklenecek yeni işlev aslında iPhone'lardaki fotoğrafları çıkartmaya dönüştürme özelliğine oldukça benziyor. Kullanıcıların fotoğraflardan özel çıkartmalar oluşturabilmesine olanak tanıyan yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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