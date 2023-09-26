Instagram Reels Videolarında Para Kazanma Özelliği Geldi! Peki Nasıl?

Ülkemizde ve dünyada giderek popülerleşen Instagram'ın Reels özelliği, aynı zamanda kullanıcılar için önemli bir gelir kapısı niteliği taşıyor.

Daha önce Instagram'a gelen canlı yayın hediyeleri sayesinde pek çok içerik üreticisi bu alandan TikTok'taki yayınlarının benzerlerini gerçekleştirerek gelir elde edebiliyordu. Bu gelir sistemi globalde Reels videolarında da olsa da ülkemizde ne yazık ki kullanılamıyordu.

Artık ülkemizde dikey videolar üzerinden Reels'te para kazanabilecek olan içerik üreticileri, videolarına 20 ila 200 TL arasında değişen fiyat aralığında hediyeler alabilecek. Kullanıcılar bu hediyeleri istediği kullanıcının Reels videosuna gönderebilecek.

Instagram Reels Videolarından Nasıl Para Kazanılır?

Elbette Reels videolardan para kazanmayı açmak için belli başlı koşullar yer alıyor. Karşılamanız gereken şartlar şu şekilde:

Profesyonel hesapta olmanız

18 yaş ve üzeri olmanız

Para kazanma politikalarına uygun olmanız

En az 5000 takipçiye sahip olmanız

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