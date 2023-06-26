Instagram Reels Keşfet Saatleri Neler? - 2023

Instagram’da içerik üreticilerinin ve işletme sahiplerinin geniş bir hedef kitleye ulaşabilmek adına en çok tercih ettiği içerik türlerinden birisi Reels olarak karşımıza çıkıyor.

Hesapların keşfete düşme olasılığını artıran ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayan Reels içeriklerinin belli saat aralıklarında daha yüksek izlenme oranına sahip olduğu gözlemleniyor.

Peki, Instagram keşfet saatleri neler? Hangi saat aralıklarında içerik paylaşarak keşfete düşme şansınızı artırabilirsiniz? İşte, içerik ürettiğiniz alana göre değişiklik gösteren, Instagram Reels keşfet saatleri!

Instagram Keşfet Saatleri Nasıl Belirlenir?

Instagram’da Reelsların keşfete düşmesi için kesin ve net bir saat aralığı bulunmuyor. Instagram algoritması sık sık değiştiği için bu konuda kesin kurallar koymak gerçekçi oluyor.

Ancak sektörlere göre ele aldığımızda bazı içeriklerin belli saat aralıklarında daha fazla tüketildiğinden söz etmek mümkün. Bu da insanların ilgi alanları, günlük hayat alışkanlıkları ve duygu durumlarına göre değişiklik gösteriyor.

Instagram’da yemekten modaya, teknolojiden otomotive, kişisel gelişimden kariyere birçok farklı alanda sayısız Reels içeriğine ulaşabilirsiniz. Bunlardan hangisi günün hangi saatlerinde daha yoğun talep görüyor derseniz, öncelikle konusuna göre içerik türlerini sıralayıp ardından bu içeriklerin yoğun olarak tüketildiği saatleri ele alabiliriz.

İşte, Instagram’da konusuna göre en çok üretilen başlıca içerik türleri:

Eğlence

Yemek

Günlük hayat (Lifestyle)

Moda ve alışveriş

Kişisel gelişim

Eğitim ve kariyer

Spor ve sağlıklı yaşam

Seyahat ve gezi

Eğlenceli İçerikler için Keşfet Saatleri

Mizah konulu içerikler ve dans videoları insanların stres atmak için izlediği Reels’lar arasında yer alıyor. Bu nedenle çalışma saatlerinden sonra, kişilerin eğlenmeye ve dinlenmeye vakit ayırdığı saatlerde bu tarz eğlenceli içerikler daha fazla talep görüyor.

Mesai bitimini baz aldığımızda 17:00 - 18:00’dan sonra eğlenceli içeriklerin keşfete düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Yemek Konulu İçerikler için Keşfet Saatleri

İnsanların birçoğu acıktığında veya yemek hazırlama aşamasına geçtiğinde yemek konulu içeriklere fazladan ilgi gösteriyor.

Öğle yemeği saatleri olarak düşünebileceğimiz 12:00 - 14:00 saatleri ve 18:00’dan sonra başlayan akşam yemeği saatleri bu tarz içeriklerin en çok tüketildiği zaman aralıkları olarak değerlendiriliyor.

Lifestyle Tarzındaki İçerikler için Keşfet Saatleri

Lifestyle içeriklerinde genellikle günlük rutinler paylaşılıyor. Bazı ilham veren paylaşımlar, öneriler ve günlük hayatı pratikleştiren tüyolar güne başlarken ve gün sonunda daha yoğun talep görüyor.

Sabah 08:00 - 10:00 saatlerinde paylaşılan lifestyle içerikleri, motivasyon ve ilham alanında etkili olurken, 18:00’den sonra bu tarz videolar daha çok kafa dağıtma, eğlence ve farklı hayatlar hakkında fikir edinme amacıyla izleniyor.

Moda ve Alışveriş İçerikleri için Keşfet Saatleri

Alışveriş ve moda konseptine göre üretilen Reels içerikleri kullanıcıların alışverişe zaman ayırdığı saatlerde daha çok izleniyor. Bu saatler genellikle gün ortası, öğleden sonra ve akşam üstü gibi zaman aralıklarına denk geliyor.

Saat 14:00 - 18:00 aralığındaki saatlerde iş yerinde, okulda veya evde sıkılan kişiler telefonlarından bu tarz içerikleri izlemeyi tercih ediyor. Siz de moda ve alışveriş alanında içerik üretiyorsanız bu saatleri değerlendirebilirsiniz.

Kişisel Gelişim İçerikleri için Keşfet Saatleri

Kişisel gelişimi konu alan içerikler çoğunlukla motivasyon yükseltmek amacıyla tüketiliyor. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde ve iş çıkışı saatlerde kişisel gelişim içeriklerine talep gösteriliyor.

Eğitim ve Kariyer İçerikleri

Eğitim amaçlı paylaşılan içerikler Instagram kullanıcılarının yeni bilgiler edinmek ve daha fazla şey öğrenmek istedikleri saatlerde hızla tüketiliyor. Bu da genellikle iş bitiminden sonraki akşam saatlerine ve hafta sonuna denk geliyor.

Spor ve Sağlıklı Yaşam İçerikleri için Keşfet Saatleri

Enerjik ve sağlıklı bir şekilde güne başlamak için spor, diyet ve sağlıklı yaşam videolarını izleyen internet kullanıcılarının sayısı oldukça fazla. Özellikle erken saatlerde spor yaparak güne başlamak isteyenler Instagram’da bu alanda yapılan paylaşımlara 07:00 - 09:00 aralığı gibi erken saatlerde ilgi gösteriyor.

Seyahat ve Gezi İçerikleri için Keşfet Saatleri

Tatil günleri yaklaştığında ve hafta sonlarında seyahat ve gezi içeriklerinin normal zamanlardan daha fazla izlendiği düşünülüyor. Bu nedenle seyahat ve gezi içeriklerini insanların daha çok tatil planları yapmaya meyilli oldukları zamanlarda paylaşmanız öneriliyor.