Instagram ve Roblox Yasağı Kalkacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama!

Mersin'de yarın hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox yasağı hakkında açıklamada bulundu.

2 Ağustos 2024'te Instagram'a getirilen erişim engeli devam ederken 7 Ağustos 2024 tarihinde Roblox'a erişim engeli getirildi. Bu erişim engeli kararı devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu: "Biz de Gerçekten Bir An Önce Çözelim İstiyoruz"

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Instagram konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var" şeklinde konuştu ve şu sözlere yer verdi:

"Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz."

Bakan Uraloğlu, "Burada, 'Ne yaparlarsa veya nasıl davranırlarsa kapatırız' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları maalesef göstermiyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Çok net söylüyorum. Size hiçbir bildirim yapmadan hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta özel bir şirket, elbette onun da kuralları, kaideleri olacak ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz."

Bakan Uraloğlu: "Biz Orada Sadece Kararı Uygulama Noktasında Olduk"

Bakan Uraloğlu, "(Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti. Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk."

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