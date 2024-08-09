Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Roblox ve Instagram Yasağı Hakkında Açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram ve çevrim içi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime engellenmesi hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli devam ederken 7 Ağustos 2024 tarihinde bir yasak daha geldi. Türkiye'de Roblox'a erişim engeli getirildi.

Milli Eğitim Bakanı: "Dijital Faşizme Hep Birlikte Dur Demeliyiz"

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Milli Eğitim Bakanı Tekin, bakanlık olarak çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler aldıklarını söyledi.

Bakan Tekin, "Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir " dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. "Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz."

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