Internet Archive Siber Saldırıya Uğradı: 31 Milyon Kişinin Bilgileri Ele Geçirildi!

Kamuya açık bir hizmet olan ve dijital kültürü koruma misyonuyla çalışan Internet Archive çok büyük bir siber saldırı ile karşı karşıya kaldı. Felaket niteliğinde bir güvenlik ihlali olduğu belirtilen saldırı nedeniyle milyonlarca kişinin verileri sızdırıldı.

Internet Archive'de Büyük Veri İhlali Yaşandı

Bir bilgisayar korsanı, Internet Archive sitesine siber saldırı düzenleyerek 31 milyon kullanıcının verilerini ele geçirdi. DDoS saldırısı greçekleştiren hacker ayrıca web sitesine bir mesaj ekledi.

Açılır pencere olarak görüntülenen mesajda 31 milyonun artık HIBP'de olduğu ifadesine yer verildi. Have I Been Pwned web sitesinin açılımı olan HIBP, e-postanın veya hesap bilgilerinin siber saldırıdan etkilenip etkilenmediğini gösteriyor.

Gerçekleştirilen araştırmada 31 milyon kullanıcı hesabını kapsayan 6,4 GB boyutunda bir veri tabanının ele geçirildiği gözlemlendi. Bu veri tabanında e-posta adresleri, kullanıcı adları ve karma parolaların yer aldığı söyleniyor.

HIBP'nin kurucusu ve güvenlik araştırmacısı Troy Hunt, söz konusu ihlali doğruladı. Internet Archive Kurucusu Brewster Kahle, ele geçirilen verilere dair bilgi paylaşmadı fakat DDoS saldırısını doğruladı. Kahle, archive.org'u tekrar çevrim içi hâle getirmek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Hesabınızın bu saldırıdan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için Have I Been Pwned sitesini ziyaret edebilirsiniz.