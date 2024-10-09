Discord Neden Yasaklandı, Ne Zaman Açılacak!

Türkiye, 9 Ekim itibariyle Discord'a erişim engeli getirdi. Bu nedenle uygulamaya şu anda VPN olmadan girmek imkansıza yakın. Ancak ışık hızında değişen Türkiye gündemini takip etmekte zorlananlar "Discord neden yasaklandı?" ve "Discord ne zaman açılacak?" gibi sorular sormaya başladı. Biz de bu içerikte Discor neden kapandı sorusuna cevap aradık. İşte detaylar!

Discord Neden Yasaklandı?

Discord ne zaman açılacak sorusuna cevap vermeden önce gelin Discord neden yasaklandı ona bakalım. Discord'a 9 Ekim'de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Buna gerekçe olarak ise platformun özellikle çocuklara yönelik tehdit, şantaj ve +18 içerikler gibi suçlarda kullanılması gösterildi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sonu Discord'un bu tür olaylarda kullanılması ülke gündemine bomba gibi oturdu. Özellikle Twitter'da (X) İbrahim Haskoloğlu gibi bazı gazeteciler ve @_samiyenhaber ile @yescontextfb gibi bazı geniş kitleye sahip futbol hesapları bu konuyu dikkat çekmek ve suçluları ifaşalamak için yoğun çaba gösterdi.

Olayların yayılmasının ardından gerçekten de Discord'un bu tür işler için "popüler bir tercih" olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki bu insanlık dışı aktiviteler Discord'un yasaklanmasının temel nedeni oldu. Ancak belirtmekte yarar var ki Discord'un bu insanlar tarafıından kullanılmasının nedeni platformun teşvik ya da görmezden gelmesi değil.

Hatta Discord, tüm geçerli taleplerde ilgili kullanıcılara ait verileri paylaşarak yakalanmalarına yardımcı oldu. Uygulamanın tercih edilme nedeni basitçe ücretsiz, kolay ve işlevsel olması. Ancak yetkililer tüm bunlara rağmen platformu yasaklamayı tercih etti ve bize bile "Discord neden yasaklandı?" dedirtti. Peki Discord ne zaman açılacak?

Discord Ne Zaman Açılacak?

Discord neden kapandı sorusunu cevapladığımıza göre Discord ne zaman açılacak sorusuna birlikte cevap arayabiliriz. Öncelikle şu an bu konuda resmi bir bilgi olmadığını belirteyim. bu nedenle Discord şu gün açılacak demek mümkün değil. Ancak bazı tahminler yapabiliriz.

Buna yukarıda bahsettiğimiz Discord'un Türkiye Cumhuriyeti ile veri paylaşması dahil. Her ne kadar yaşanan tatsız olaylara ev sahipliği yapmış olsa da Discord ilk günden beri istenilen her bilgiyi yetkililerle paylaştı. Bu da bazı kişilerin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini sağladı.

Eğer tüm bu şartlar sağlanır ve Discord gerekli bilgiler için yetkililerle iş birliği yapmayı sürdürürse platformun erişim engelinin kaldırılmaması için bir neden yok. Yine de adalet sisteminin eleştirilere konu olduğunu ve Discord'un da iddialar doğruysa bir kurban olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Discord neden kapandı ve ne zaman açılacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilrisiniz.