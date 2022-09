iPhone 14'ün Yeni Kamera Özelliği Hareket Modu'na İlk Bakış (Video)

Geçtiğimiz akşam tanıtılan iPhone 14 serisinin yeni özellikleri de tek tek detaylandırılıyor. Yeni duyurulan iPhone 14 modelleri, video kaydederken yeni bir Hareket modu içeriyor ve bu özelliğin gerçek hayattan ilk örneği nihayet ortaya çıktı.

Aşağıdaki video, Apple'ın yeni ‌iPhone 14‌, ‌iPhone 14‌ Plus, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max'i tanıttığı Çarşamba günü Apple'ın "Far Out" medya etkinliğini izleyen teknoloji muhabiri Rich DeMuro tarafından çekildi.

Action Mode on the iPhone 14 Pro pic.twitter.com/z1vjYs52Cx — Rich DeMuro (@richontech) September 7, 2022

iPhone 14 Kamerasının Yeni Özelliği: Hareket Modu

Apple'a göre yeni Hareket modu, hareketin ortasında video çekilirken bile önemli sarsıntılara, hareketlere ve titreşimlere uyum sağlayan pürüzsüz görünümlü videoyu yakalamaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Apple'ın ilk olarak geçen yılki iPhone 13 serisinde tanıtılan Sinematik modu, bu özelliği kullanarak artık 30 ve 24 fps'de 4K kayıt yapabilen ‌iPhone 14‌ modelleri için de geliştirildi.

Yeni ‌‌iPhone 14‌‌ modelleri için ön siparişler 9 Eylül Cuma günü açılıyor ve 6,1 inç ‌‌iPhone 14‌‌, 16 Eylül Cuma günü gönderilmeye başlayacak. Daha büyük 6,7 inç ‌‌iPhone 14‌‌ Plus, 7 Ekim Cuma günü müşterilere gönderilmeye başlayacak. Hem 6.1 inç ‌iPhone 14 Pro‌ hem de 6.7 inç ‌iPhone 14 Pro‌ Max, 9 Eylül Cuma günü ön siparişe sunulacak ve 16 Eylül Cuma gününden itibaren müşterilere sunulacak.

Peki siz yeni iPhone 14 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.