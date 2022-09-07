2022 Apple Etkinliği Gerçekleştirildi! İşte Tanıtılan Ürünler

2022'nin en çok beklenen etkinliği sonunda gerçekleştirildi. Bugün Apple Park'ta yapılan etkinlikte birçok yeni Apple ürünü tanıtıldı. Etkinliğin en dikkat çeken ürünleri tabii ki yeni iPhone 14 serisi oldu.

iPhone 14'lerin yanı sıra etkinlikte Apple Watch Series 8, SE 2 ve Apple Watch Ultra da tanıtıldı. Ayrıca etkinlikte yeni AirPods Pro'ya da yer verildi.

Dört Yeni iPhone 14 Modeli Tanıtıldı

Merakla beklenen Apple etkinliği toplamda 8 farklı cihazın tanıtımına sahne oldu. Gecenin yıldızı ise hiç şüphesiz iPhone 14 modelleriydi. Bu sene iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere toplamda dört farklı iPhone 14 modeli tanıtıldı.

Önceki nesle kıyasla hem donanım hem de yazılım anlamında birçok yeni özellik getiren iPhone 14'ler, eSIM gibi devrimsel teknolojilerle beraber gelecek. Ayrıca kamera geliştirmeleri, Always on Display, çeşitli ekran boyutu seçenekleri iPhone 14 serisinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

iPhone 14 serisi hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdakı yazımıza tıklayabilirsiniz!

Artık Herkese Uygun Apple Watch Var!

Dünyanın en çok satılan akıllı saatleri olan Apple Watch serisi, her sene olduğu gibi bu sene de birçok teknoloji sevdalısını heyecanlandıracak özelliklerle birlikte geliyor. 2022 yılı için beklendiği gibi Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE 2 modellerini tanıtan firma, bu ürünlerin yanı sıra ekstrem sporlarla uğraşan niş bir kitle için de Apple Watch Ultra'yı da satışa sundu.

Klasik Apple Watch deneyimine ekstrem koşullarda sağlamlık, yeni sensörler ve yazılımsal geliştirmeler getiren Apple Watch Ultra, özellikle sporcuları hedef alarak tasarlandı.

Yeni nesil Apple Watch özellikleri, fiyatı ve çok daha fazlası için aşağıdaki yazımıza tıklamayı unutmayın!

Yüksek Kalite İçin: 2.Nesil AirPods Pro

Apple'ın en sevilen ürünleri arasında yer alan AirPods'ların arasına bu sene yeni bir üye katılıyor. 2022 Apple etkinliği sırasında tanıtılan yeni ikinci nesil AirPods Pro, yüksek ses kalitesi arayanların bir numaralı tercihlerinden biri olacak. Apple'ın geliştirdiği H2 çipten gücünü alan AirPods Pro 2; 6 saate kadar dinleme süresi, ekstra hopörlör, MagSafe şarj imkanı, yeni dokunmatik kontrol paneli gibi özellikleriyle fazlasıyla öne çıkıyor.