iPhone 13 modelleri ile önemli satış başarılarına imza atan Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisi ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde Apple iPhone 14 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi hakkında merak edilen detaylar ile karşınızdayız.

Bu içerikte yer verdiğimiz bilgiler güncel haberlerden, sızıntılardan, raporlardan ve iddialardan derlenmiştir. Aynı doğrultuda içerikte yer alan detaylar zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilir ya da kaldırılabilir. Yeni gelişmeler oldukça burayı güncelleyeceğimiz için, güncel kalabilmek adına sayfayı sık sık ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Yeni modellerin çıkış tarihine kadar mevcut modellerle ilgilenmek isterseniz, aşağıdaki bağlantı aracılığı ile iPhone 13 serisine göz atabilirsiniz:

İçindekiler

Apple iPhone 14 Hakkında

iPhone 14 Nedir? Apple'ın iPhone 13 serisinden sonra tanıtıcağı yeni akıllı telefon serisi.

Apple'ın iPhone 13 serisinden sonra tanıtıcağı yeni akıllı telefon serisi. iPhone 14 Ne Zaman Çıkacak? Eylül 2022 tarihinde tanıtılarak satışa sunulacak.

Eylül 2022 tarihinde tanıtılarak satışa sunulacak. iPhone 14 Fiyatı Ne Kadar Olacak? 799 USD başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

Yeni başlayanlar için iPhone 14, Apple'ın iPhone 13 serisinden sonra tanıtacağı yeni nesil akıllı telefon serisi olarak tanımlanabilir. Söz konusu serinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak isimlendirilen dört farklı modelden oluşması bekleniyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Max temelde oldukça benzer özelliklere sahip olacak ancak iPhone 14 nispeten daha küçük bir ekranla gelirken, iPhone 14 Max daha büyük bir ekran sunacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise daha gelişmiş özellikler vaat edecek. Yine iPhone 14 Pro nispeten daha küçük bir ekranle gelirken, iPhone 14 Pro Max daha büyük bir ekranla kutudan çıkacak.

Bu dört modelin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki satış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır. Fiyatların ise iPhone 13 serisinden bir tık yukarıda konumlanmasını bekleyebiliriz.

Apple iPhone 14 Özellikleri

Bugüne dek duyduğumuz haberlerden, sızıntılardan, raporlardan ve iddialardan yola çıkarak oluşturduğumuz teknik özellikler listesini aşağıya kaydırarak görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın ki yeni modellerin nihai çıkış takvimine kadar içerikte yer alan detaylar değişikliğe uğrayabilir ya da kaldırılabilir.

iPhone 14 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.1 inç

6.1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170

2.532 x 1.170 Piksel Yoğunluğu: 460 ppi

460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)

? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek) Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)

? (3nm / 4nm / 5nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh

3.095 mAh Kablolu Şarj: 00W

00W Kablosuz Şarj: 00W

00W Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

iPhone 14, yeni serinin en uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkacak. Şu anki sızıntılar doğrultusunda 6.1 inç boyutunda 2.532 x 1.170 piksel çözünürlüğe sahip OLED ekran ile kutudan çıkması bekleniyor. A16 Bionic ile desteklenecek olan modelin 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ile kutudan çıkacağı söyleniyor.

iPhone 14 Max Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2.778 x 1.284

2.778 x 1.284 Piksel Yoğunluğu: 458 ppi

458 ppi Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)

? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek) Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)

? (3nm / 4nm / 5nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4.352 mAh

4.352 mAh Kablolu Şarj: 00W

00W Kablosuz Şarj: 00W

00W Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

iPhone 14 Max pek çok noktada iPhone 14 ile benzer bir yapıya sahip olacak ancak isminden de tahmin edebileceğiniz üzere daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu bakımdan ekran boyutu 6.7 inç, ekran çözünürlüğü ise 2.778 x 1.284 piksel olacak gibi gözüküyor.

iPhone 14 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.1 inç

6.1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170

2.532 x 1.170 Piksel Yoğunluğu: 460 ppi

460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)

? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek) Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)

? (3nm / 4nm / 5nm) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p

8K / 4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID + Touch ID

Face ID + Touch ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh

3.095 mAh Kablolu Şarj: 00W

00W Kablosuz Şarj: 00W

00W Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

iPhone 14 Pro, daha üst segment bir deneyim vaat edecek. Şu anki sızıntılar doğrultusunda 6.1 inç boyutunda 2.532 x 1.170 piksel çözünürlüğe sahip OLED ekran ile kutudan çıkması bekleniyor. A16 Bionic ile desteklenecek olan modelin 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB depolama seçenekleri ile kutudan çıkacağı söyleniyor.

Ayrıca yeniden üçlü arka kamera kurulumu görmeyi bekliyoruz ancak işler farklılaşacak: Yeni modeldeki ana kameranın 48 MP çözünürlüğe sahip olması, 8K çözünürlüğünde video kaydı yapabilmesi bekleniyor. Diğer iki sensör ise 12 MP çözünürlüğe sahip olacak. Bir başka sızıntı, Pro ve Pro Max modellerinde Face ID'ye ek olarak Touch ID bulunacağını işaret ediyor.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: LTPO

LTPO Ekran Çözünürlüğü: 2.778 x 1.284

2.778 x 1.284 Piksel Yoğunluğu: 458 ppi

458 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)

? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek) Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)

? (3nm / 4nm / 5nm) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p

8K / 4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID + Touch ID

Face ID + Touch ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4.352 mAh

4.352 mAh Kablolu Şarj: 00W

00W Kablosuz Şarj: 00W

00W Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

iPhone 14 Pro Max pek çok noktada iPhone 14 Pro ile benzer bir yapıya sahip olacak ancak isminden de tahmin edebileceğiniz üzere daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu bakımdan ekran boyutu 6.7 inç, ekran çözünürlüğü ise 2.778 x 1.284 piksel olacak gibi gözüküyor. Ayrıca OLED yerine LTPO panel kullanacağı iddia ediliyor.

Apple iPhone 14 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 14 Fiyatı: 799 Dolar

799 Dolar iPhone 14 Max Fiyatı: 899 Dolar

899 Dolar iPhone 14 Pro Fiyatı: 1.099 Dolar

1.099 Dolar iPhone 14 Pro Max Fiyatı: 1.199 Dolar

Şu anki sızıntılar doğrultusunda iPhone 14 modelinin başlangıç fiyatının 799 Dolar olması bekleniyor. Tabii ki depolama kapasitesi daha yüksek varyantlar, daha yüksek fiyat etiketine sahip olacaktır. iPhone 14 Max için beklenen başlangıç fiyatı 899 Dolar iken iPhone 14 Pro için 1.099 Dolar ve iPhone 14 Pro Max için 1.199 Dolar olarak öne çıkıyor. Yeni modellerin ülkemizdeki fiyatlandırması, o dönemki döviz kuru ve vergiler sonrasında belirlenecektir.

Apple iPhone 14 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni serinin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki çıkış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır.

Apple iPhone 14 Haberleri

Yazımızın devamında iPhone 14 ailesi ile ilgili ortaya çıkan haberlerin, sızıntıların, raporların ve iddiaların bir listesini görebilirsiniz. Hemen altındaki açıklamalarda, içerikleri sizler için kısaca özetledik. Buradaki içeriklerin bazılarına çeşitli nedenlerle yukarıda yer vermemiş olabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Yeni modeller iPhone 14 , iPhone 14 Max , iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak.

, , ve olarak adlandırılacak. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro 6.1 inç , iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max 6.7 inç ekran ile gelecek.

, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max ekran ile gelecek. iPhone 14 ve iPhone 14 Max 60Hz , iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise yenileme hızına sahip olacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 48 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile kutudan çıkacak.

olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile kutudan çıkacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde 8 GB RAM kullanılacak. Depolama seçenekleri 128 GB'dan başlayacak.

kullanılacak. Depolama seçenekleri başlayacak. iPhone 14 ve iPhone 14 Max 6 GB RAM ile gelecek ve depolama seçenekleri 64 GB'dan başlayacak.

iPhone 14 serisi Wi-Fi 6E standartını destekleyecek.

standartını destekleyecek. Wi-Fi 6E, 14 adet ek 80 MHz kanala ve 7 adet ek 160 MHz kanala izin verir.

kanala ve 7 adet ek kanala izin verir. Bu kanallar birbirleri ile örtüşmez ve bu da çok sayıda ağın çalıştığı alanlarda ve bölgelerde tıkanıklığın azalmasına yardımcı olur.

ConceptsiPhone isimli YouTube kanalı, erken dönemde ortaya çıkan sızıntıları konsept tasarımla bir video haline getirdi.

Ming-Chi Kuo, 2022 yılında tanıtılacak olan modellerin Android cihazlara benzer damla çentikli tasarım ile kutudan çıkabileceğini ifade etti.

tasarım ile kutudan çıkabileceğini ifade etti. Kuo, bu durumun tüm cihazlar için olmasa da, en azından üst segment cihazlar için (Pro ve Pro Max) geçerli olabileceğini belirtti.

(Pro ve Pro Max) geçerli olabileceğini belirtti. Bazı kaynaklar damla çentik tasarımının TrueDepth sensöründen ötürü mümkün olmayacağını ancak çentiğin daha küçük hale gelebileceğini söyledi.

ancak çentiğin daha küçük hale gelebileceğini söyledi. Buna paralel olarak Ming-Chi Kuo da damla çentik tasarımının uygulanmaya başlanması halinde Face ID kurulumunun nasıl sağlanacağı konusunda herhangi bir detay paylaşmadı.

MyDrivers, iPhone 14 serisindeki tavan depolama seçeneğinin 2 TB olabileceğini belirtti.

iPhone 14 serisindeki üç modelin 120Hz ekran yenileme hızı ile geleceği ileri sürüldü.

ekran yenileme hızı ile geleceği ileri sürüldü. Bu cihazların LTPO ekrana sahip olacağı iddia edildi.

ekrana sahip olacağı iddia edildi. Ortaya çıkan yeni raporlar, LG şirketinin önümüzdeki yıldan itibaren Apple'ın LTPO ekran tedarik zincirine dahil olacağını gözler önüne serdi.

Mark Gurman temelli sızıntılar, Bloomberg'in yeni bülteninde yer aldı.

Söz konusu rapora göre Apple, iPhone 13 modellerinde ekran içi Touch ID sensörünü test etti.

sensörünü test etti. Öte yandan teknoloji, henüz yeterli olmadığı gerekçesi ile bir sonraki modele ertelendi.

Gurman, iPhone 14 modellerinin Face ID ve Touch ID ile gelebileceğini iddia etti.