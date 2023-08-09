iPhone 15'in Lansman Tarihi Belli Oldu: Apple'ın Etkinlik Çizelgesinden Yeni Detaylar!

Apple'ın iPhone 15 lansmanı oldukça yakın, öyle ki şirket lansman hazırlıklarında sona yaklaşıyor ve Bloomberg'den Mark Gurman'ın da belirttiği üzere lansman için olası tarih olarak 12 Eylül'e işaret ediyor.

Apple'ın iPhone etkinliklerinin önceki modelleri ve Gurman'ın analizi, 12 Eylül tarihini olası bir seçim olarak vurguluyor. Eylül ayı ilk haftası sonrası gerçekleşen lansman, Apple'ın mali çeyrek sona ermeden önce iPhone satışlarını artırma stratejisiyle uyumlu.

iPhone 15 Serisi 12 Eylül'de Tanıtılabilir

Apple'ın alışılagelmiş zaman çizelgesine bağlı kaldığını varsayarsak, iPhone 15 modellerinin 12 Eylül'de tanıtılmasını, ön siparişlerin 15 Eylül'de açılmasını ve 22 Eylül'de resmî olarak piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

iPhone 15 Serisinden Neler Bekliyoruz?

Dört yeni iPhone modelinin tanıtılmasıyla ilgili beklentiler de artıyor. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak gelmesi beklenen seride Dinamik Ada özelliğinin tüm modellerde genişletilmesi ve şarj için Lightning'den USB-C'ye geçiş gibi önemli değişiklikler bekleniyor.

Bununla birlikte, geliştirmelerin çoğunun daha ince çerçeveler, daha hızlı bir A17 işlemci, yükseltilmiş kamera teknolojisi ve daha fazlasının Pro modellere özel olması muhtemel.

iPhone 15 Lansmanında Başka Neler Göreceğiz?

Sonbahar etkinliğinin spot ışıkları yalnızca iPhone'ların üzerinde değil. Apple Watch Series 9 ve yeni bir Apple Watch Ultra da görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca etkinlikten kısa bir süre sonra iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 ve watchOS 10'un piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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