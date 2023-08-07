iPhone 15'in Resmi Deri Kılıf Renkleri ve Eylem Tuşu Ortaya Çıktı!

Sızıntılarıyla ünlü Koreli yeux1122, iPhone 15 modellerinin yaklaşan kılıf renk seçeneklerinden bazılarını ve iPhone 15 Pro'nun 'Eylem Tuşu'nu ortaya çıkaran bir kılıfı paylaştı.

Apple'ın tanıtımlarından önce iPhone kılıflarını sızdırmasıyla tanınan Twitter kullanıcısı Majin Bu'dan alınan bu görsellere göre yeni iPhone ile birlikte en az sekiz yeni deri kılıfın geleceği öne sürülüyor. Telefonla uyumlu olduğu belirtilen olası renkler ise şu şekilde:

iPhone 15 Resmî Deri Kılıf Renkleri

Koyu yeşil

Koyu mavi

Açık kahverengi

Koyu kırmızı

Koyu kahverengi

Turuncu

Mavi

Siyah

Bu renklerden bazıları gerçekten iPhone 15 Pro modelleri için duyurulmuş olsa da bunların tamamı cihazın sahip olacağı renkler anlamına gelmiyor.

iPhone 15 'Ultra' Resmî Deri Kılıfları

Ayrıca bu yıl hâlâ bir Ultra model iPhone gelip gelmeyeceği kesinleşmiş değil ancak bu model hayata geçerse, Lacivert, Koyu Yeşil ve Siyah renginde en az üç deri kılıfa sahip olacak.

Apple'ın resmî iPhone 15 kılıfları olduğu iddia edilen bu kılıflara ek olarak yeux1122, 1,6 mm koruyucu kılıf ve söylentilere göre 'Eylem Tuşu' için yeni bir kesik içeren başka bir kılıfı da sızdırdı.

iPhone 15 Eylem Tuşu Nerede Olacak?

iOS 17 beta koduna göre 'Eylem Tuşu', Kamera, Erişilebilirlik, Odak Modu, Çeviri, Sesli Notlar ve hatta özel kısayollar gibi farklı uygulamalara hızlı erişim sunacak.

Yaklaşık bir ay içinde Apple, iPhone 15 serisini tanıtacak ve biz de resmî kılıf seçeneklerini ve söylentilere konu olan 'Eylem Tuşu' ile ilgili tüm detayları öğreneceğiz.