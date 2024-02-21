iPhone 15 Serisinin Batarya Ömrü Diğer iPhone'lardan Daha mı Uzun?

Teknoloji devi Apple'ın hazırladığı destek sayfası, iPhone 15 serisinin batarya ömrü önceki iPhone modellerinden daha mı uzun gidiyor sorusunun yanıtını gözler önüne serdi. Destek sayfasında yer alan bilgi şaşırttı.

iPhone 15 Serisinin Batarya Ömrü Ne Kadar?

Apple, destek sayfasında iPhone 14 ve daha önceki modeller için pillerin, ideal koşullar altında 500 tam şarj döngüsü boyunca orijinal kapasitelerinin %80'ine kadarını koruyacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Teknoloji devi tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 15 modellerinin pilleri, ideal koşullar altında 1000 tam şarj döngüsü boyunca orijinal kapasitelerinin %80'ine kadarını koruyacak şekilde tasarlandı.

Bu gelişme, Apple'ın yıllar içinde pil bileşenlerinde ve güç yönetimi sistemlerinde sürekli iyileştirmeler yapmasından kaynaklanıyor. Apple, pil döngüsü ömründeki bu değişikliğin yalnızca iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için geçerli olduğunu belirtti.

Şirket ayrıca gerçek pil performansının, iPhone'un düzenli olarka nasıl kullanıldığı ve şarj edildiği de dahil olmak üzere birden fazla değişkene bağlı olduğunu ifade etti.

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