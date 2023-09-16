iPhone 15 Serisi Pil Boyutları Ortaya Çıktı!

Apple, cihazlarının gerçek pil kapasitelerini teknik özellik sayfalarının bir parçası olarak yayınlamamasıyla ünlü ancak yeni cihazlar ortaya çıkmasıyla pek çok kişi tarafından pil detayları gün yüzüne çıkıyor.

Eğer inceleyen kişiler tarafından ortaya çıkmıyorsa da bugünkü durumda olduğu gibi, Çin'in düzenleyici kurumlarının yeni modelleri ülkede satış için onaylamasını beklemek gerekiyor. Böyle bir sertifika tam da bugün ortaya çıktı ve dört iPhone 15 modelinin de öncekilerden çok daha az büyük pillere sahip olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

iPhone 15 Serisi Pil Boyutları

iPhone 15'in piline baktığımızda, iPhone 14'teki 3.279 mAh'den 3.349 mAh'ye yükseldiğini görüyouz. iPhone 15 Plus ise iPhone 14 Plus'taki 4.325 mAh değerinden 4.383 mAh değerine ulaşmış durumda.

iPhone 15 Pro'nun pil kapasitesi, iPhone 14 Pro'daki 3.200 mAh'den 3.274 mAh'e yükselirken son olarak iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'teki 4.323 mAh pile kıyasla 4.422 mAh pile sahip ve en büyük iyileştirme bu modelde gibi görünüyor.

Rakamlardan da anlayabileceğiniz üzere bu iyileştirmeler oldukça küçük, dolayısıyla pil ömründe gözle görülür bir iyileşme olacaksa, bunu sağlayacak şeyler büyük olasılıkla daha verimli işlemci ve ekranlar olacak.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max geçtiğimiz gün itibariyle dünya genelinde ön siparişe açılmış durumda.