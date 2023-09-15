iPhone 15'in Türkiye Onarım ve Servis Fiyatı Belli Oldu!

Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 15 serisini tanıttığı Wonderlust etkinliğini gerçekleştirdi. Cihazlar piyasaya çıktığı anda satış rekorları kırdı. Fiyatları her ne kadar yüksek olsa da Apple'ın yeni serisine ilgi büyük oldu.

Peki iPhone 15'i satın alan kişiler telefonları bozulursa ne yapacak? Servis ve onarım ücretleri ne kadar? Cihazların Türkiye'deki onarım ve servis ücretleri belli oldu.

Türkiye Servis ve Onarım Fiyatları

iPhone 15 serisi yurt dışında piyasaya çıkmış olsa da henüz Türkiye'de satışa açık değil. Cihazların Türkiye'deki ön siparişleri 22 Eylül'de gerçekleşecek. Mağaza satışları ise 29 Eylül'de başlayacak.

Biliyorsunuz ki Apple'ın her cihazı için servis ve onarım ücreti bulunuyor. Yeni iPhone 15 serisinin servis fiyatları da belli oldu. İşte cihazların Türkiye'deki onarım maliyetleri:

Çatlak Ekran Onarımı veya Değişimi

iPhone 15: 10.168 TL

10.168 TL iPhone 15 Plus: 11.907 TL

11.907 TL iPhone 15 Pro: 11. 907 TL

11. 907 TL iPhone 15 Pro Max: 14.592

Arka Cam Hasarı Tamiri veya Değişimi

iPhone 15: 5.816 TL

5.816 TL iPhone 15 Plus: 6.731 TL

6.731 TL iPhone 15 Pro: 5.816 TL

5.816 TL iPhone 15 Pro Max: 6.731 TL

Arka Kamera Hasarları

iPhone 15: 5.877 TL

5.877 TL iPhone 15 Plus: 5.877 TL

5.877 TL iPhone 15 Pro: 8.399 TL

8.399 TL iPhone 15 Pro Max: 9.375 TL

Çatlak Ekran ve Arka Cam Hasarı

iPhone 15: 14.999 TL

14.999 TL iPhone 15 Plus: 16.499 TL

16.499 TL iPhone 15 Pro: 15.499 TL

15.499 TL iPhone 15 Pro Max: 17.999 TL

iPhone 15 serisinin diğer servis ücretlerinin 29 bin TL ile 39 bin TL arasında değiştiği görüldü.

Peki siz servis ve onarım fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.