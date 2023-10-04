iPhone 15 Serisinde Ses Sorunu Yaşandığı İddia Edildi!

Yeni iPhone modellerinde problemler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bazı kullanıcılar, iPhone 15 serisinde yer alan modellerde ses sorunu yaşadıklarını öne sürdü. Kullanım deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen bu problem nedeniyle hoparlörden cızırtılı ve bozuk seslerin çıktığı iddia edildi.

iPhone 15 Serisi, Ses Sorunu ile Karşı Karşıya Kaldı

Geçtiğimiz haftalarda bazı kullanıcılar, sahip oldukları iPhone 15 modellerinin çok ısındığını öne sürmüştü. Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 serisinde yaşanan aşırı ısınma sorununu kabul etmişti. Şirket, can sıkıcı problemin düzelmesi için güncelleme geleceğini duyurmuştu.

Bu kez ise ses tarafında da bazı problemlerin yaşandığı gün yüzüne çıktı. Pek çok kullanıcı, iPhone 15 modellerinde ses sorunu yaşadıklarını öne sürdü. Yeni iOS telefonlarda ses seviyesi çok yükseltildiğinde sesin bozuk ve cızırtılı gelmeye başladığı iddia edildi.

Bir kişi, söz konusu problemin belirli videolarda ya da belirli frekans aralıklarında anlaşıldığını belirtti. Apple, yeni iPhone modellerinde yaşanan can sıkıcı problem ile ilgili resmî bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenden ötürü söz konusu sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından piyasaya sürülen yeni iPhone modellerinde yaşanan ses sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir problem ile karşılaştınız mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.