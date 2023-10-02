iPhone 15 Pro Max'e Yeni Dayanıklılık Testleri: Gerçekten Bükülüyor mu?

Zack Wilson ve JerryRigEverything video kanalı sayesinde iPhone 15 Pro Max'in bükülebildiğini ve kırılabildiğini görmüştük. Wilson daha küçük olan 6.1 inçlik iPhone 15 Pro'nun bükülmesini sağlayamamıştı, bu nedenle yeni titanyum kasa en üst düzey iPhone modelinin bükülmesinden sorumlu değil. Belki de daha da ilginci Consumer Reports, iPhone 15 Pro Max'i laboratuvarına götürdü ve telefondan Zack'in aldığından farklı bir tepki aldı.

Consumer Reports, iPhone 15 Pro Max'i birçok kez düşürdü ve cihazın bu düşüşlere geçmişte herhangi bir iPhone modelinin ve diğer üreticilerin diğer üst sınıf telefonlarının yaptığı gibi dayandığını söyledi.

Bükülme testinde de iPhone 15 Pro Max, 110 kiloluk bükülme testine boyun eğmedi. Herhangi bir çatlağa rastlanmaması Consumer Reports'un ürün testlerinden sorumlu kıdemli direktörü Maria Rerecich'in şu yorumuna neden oldu:

"Bu da telefonun çok fazla güce dayanabileceğini gösteriyor. Telefonda, kuvvet serbest bırakıldığında kendini toparlayan bir miktar esneklik var."

iPhone 15 Pro Max Tam Aksine Sanıldığından Dayanıklı

Ayrı bir iPhone 15 Pro Max, içi taşlarla dolu ve bel yüksekliğinden betona düşmeyi simüle eden bir tamburun içine yerleştirildi. 50 kez düşürüldükten sonra telefonda hasar olup olmadığı kontrol edildi. Telefon daha sonra 50 kez daha düşürüldü. Consumer Reports testle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Laboratuvarlarımızda bulduklarımız, incelemecilerin doğaçlama düşürme ve bükme senaryolarında camın kırıldığını ve zaman zaman telefonun arkasında çatlaklardan oluşan bir ağa neden olduğunu gösteren bir dizi video ile ispatladı."

Consumer Reports'un sahip olduğu bir iPhone 15 Pro Max, 100 kez düşürüldükten sonra yalnızca küçük çiziklere maruz kaldı.

Consumer Reports testlerinin henüz tamamlanmadığını ve hâlen yağmur ve suya dayanıklılık testlerinin yanı sıra kamera ve pil testlerini de yürüttüğünü söylüyor.

En son bu bükülme tartışmaları Apple'ın popüler iPhone 6 serisi modellerinde yaşanmıştı. Peki siz daha önce böyle bir durum yaşadınız mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.