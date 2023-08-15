iPhone 15 Serisinde Kullanılacak USB-C Girişine Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!

Önümüzdeki iPhone 15 serisinde şu anda şarj ve veri aktarımı için kullanılan Lightning bağlantısının USB-C bağlantısıyla değiştirileceği hemen hemen kesinleşmiş durumda. Bu hamle isteğe bağlı değil, öyle ki USB-C şarj portunu akıllı telefonlar için zorunlu hâle getiren yeni bir Avrupa Birliği yasası bulunuyor ve bugün USB-C ile gelecek yeni iPhone serisine dair bir görüntü ortaya çıktı.

X'te yayınlanan sızdırılmış görüntüler, görünüşe göre iPhone 15 Plus'ın şarj bileşenlerini gösteriyor. Öne çıkan şeylerden biri Apple yapımı 3LD3 çip. Majin Bu, çipin işlevselliğinden tam olarak emin olmasa da iletim şifrelemesi için kullanılabileceği teorisini ortaya atıyor.

Bu hâlâ yeterli bilgi olmasa da çip, iPhone verilerini tehlikeye karşı korumak için şifreleme özelliklerini etkinleştirecek gibi görünüyor. Ayrıca çip şarj hızlarını sınırlamak için de kullanılabilir.

iPhone15 Plus USB C connector detail pic.twitter.com/J0nDO7WPeU — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 14, 2023

iPhone 15 Serisi İçin Özel USB-C Kablolar Üretilebilir

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Mayıs ayında kullanıcıların iPhone 15'te daha yüksek şarj hızlarından yararlanmak için sertifikalı kablolar kullanmaları gerektiğini açıklamıştı, bu nedenle 3LD3 çipinin Apple sertifikalı bir kablo ile diğer uyumlu adaptörler arasında ayrım yapmak için kullanılması mümkün.

Kısacası evinizde bulunan USB-C kabloları muhtemelen iPhone 15 serisi ile uyumlu olacak olsa da tam işlevsellik elde etmek için iPhone için üretilmiş bir USB-C kablosu kullanmanız gerekebilir.

Apple'ın önümüzdeki ay iPhone 15 serisini tanıtacağı bildiriliyor ve iPhone 15 Pro Max için titanyum kasa, geliştirilmiş lensler, 3nm A17 Bionic işlemci, daha ince çerçeveler ve 6x periskop kamera nedeniyle Pro modellerinin öncekilerden daha pahalı olması giderek daha muhtemel görünüyor.

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