iPhone 16 Serisindeki Yeni Butonun Ne İşe Yarayacağı Ortaya Çıktı!

iPhone 16 serisindeki özel butonun hangi işleve sahip olacağı ortaya çıktı. Yeni iPhone modellerinin yan kısmında konumlanacak buton, daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilmesine yardımcı olacak.

iPhone 16 Serisindeki Özel Buton Ne İşe Yarayacak?

Geçtiğimiz aylarda iPhone 16 serisinin tasarımı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşanmıştı. Yeni iOS telefonların yeni bir butona sahip olacağı öne sürülmüştü fakat bu butonun hangi işlevi yerine getireceği hakkında bilgi mevcut değildi.

Bloomberg'den Mark Gurman, "Caption Button" isimli butonun video kaydı işlemi için kullanılacağını iddia etti. Gurman, yeni iPhone'ların "video çekmek için yeni bir özel buton" içerebileceğini belirtti. Böylece telefon üzerinden çok pratik bir şekilde video kaydedilebilecek.

Yeni butonun telefonun sağ alt kısmında konumlanacağı düşünülüyor. Caption Button, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) satışa sunulan cihazlarda mmWave anteninin yerini alabilir. Bu mmWafve anteni de telefon sol kısmında bulunan ses ve eylem butonlarının altına konumlandırılabilir.

ABD dışındaki modellerde Caption Button'un entegre edilmesi için yeri değiştirilmesi gereken bir mmWave anteni bulunmuyor. Söz konusu butonun mekanik buton yerine dokunsal geri bildirimli kapasitif bir buton olacağı ve basıncı algılayabilen bir kuvvet sensörü içereceği öne sürüldü.

Video kaydı işleminin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyacak özel butonun serideki dört iPhone modelinde de olması bekleniyor.

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