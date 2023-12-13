iPhone 16'nın Render Görüntüleri Paylaşıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?

Uzun süredir merak içerisinde beklenen iPhone 16 tasarımı ile gündeme geldi. Önümüzdeki yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelinin render görüntüleri ortaya çıktı. Peki, yeni iOS telefon, önceki seri ile ne gibi farklılıklar içerecek?

iPhone 16'nın Tasarımı Neler Sunacak?

MacRumors, edinilen bilgiler göz önünde bulundurularak render görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görsellere bakıldığında ilk başta telefonların birbirlerine benzediği görülüyor fakat aralarında birtakım farklılıklar mevcut. En belirgin fark ise kamera tasarımında bulunuyor.

İddiaya göre önceki modelden farklı olarak iPhone 16, dikey olarak konumlandırılmış arka kameralara sahip olacak. Bu da telefonun son model olarak kolayca tanınabilmesini sağlayacak. Arka kameraların dikey konumlandırılması için iki farklı tasarım düşünülüyor.

Bu tasarımların ilki iPhone 12 tarzıyken ikinci tasarım ise iPhone X tarzıdır. iPhone 12'de iki kamera üst üste konumlandırılmıştı. iPhone X'te ise kamera kurulumu hap şeklinde bir tasarım içeriyordu. Her iki tasarımın da dikkate alındığı söyleniyor.

Görsellerde sarı renge sahip telefonun ses açma ve kısma butonları birbirine çok yakınken pembe ve siyah renkli telefonlardaki ses açma ve kısma butonlarının ise arasında biraz daha mesafe olduğu görülüyor. Ses butonlarının üst kısmında ise eylem butonu yer alıyor.

Yeni iPhone modelleri ile ilgili ortaya çıkan render görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.