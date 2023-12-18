iPhone 17 Pro Max'in Kamerası Sızdırıldı: Fark Yaratabilir!

Uzun süredir iPhone 16 serisi merak içerisinde beklenirken iPhone 17 Pro Max modelinin kamerası ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. 2025 yılında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli iddiaya göre kamerası ile öne çıkabilir.

iPhone 17 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Apple'ın tedarik zincirindeki şirketleri inceleyen analist Jeff Pu, iPhone 17 Pro Max modelinin büyük ihtimalle 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameraya sahip olacağını iddia etti.

Pu, bu yılın başlarında iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kameranın yer alacağını öne sürmüştü. Bu iddialar doğruysa iPhone 17 Pro Max, tamamen 48 megapiksel kameralardan oluşan ilk iPhone modeli olarak piyasaya sürülebilir.

iPhone 15 Pro Max modelinin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Dört farklı modelden oluşacağı düşünülen iPhone 17 serisinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

iPhone 17 Pro Max hakkında ortaya atılan iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.