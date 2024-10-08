iPhone 17 Pro'nun Yeni Renk Seçenekleri Sızdırıldı: Etkileyici Görünüyor

Yeni iPhone modelleri merak içerisinde beklenirken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda iPhone 17 Pro modelinin yeni renk seçenekleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görsellere göre yeni iPhone alışılmışın dışında renkler sunacak.

iPhone 17 Pro'nun Yeni Renkleri Nasıl Görünecek?

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisi dahil olmak üzere birçok ürün tanıttı. Geçtiğimiz haftalarda ise dört farklı modelden oluşan yeni seri dünyanın dört bir yanında satışa sunuldu.

Bugün ise iPhone 17 Pro'nun renkleri gün yüzüne çıktı. Majin Bu'ya göre Apple, söz konusu model için turkuaz titanyum, yeşil titanyum ve koyu yeşil titanyum olmak üzere üç farklı yeni renk seçeneği üzerinde çalışıyor.

iPhone 16 Pro modeli çöl titanyum, natürel titanyum, beyaz titanyum ve siyah titanyum renk seçenekleri ile birlikte gelmişti. Eğer ortaya atılan iddia doğru çıkarsa yeni iPhone'da yeşil tonlarını da göreceğiz.

Daha önce paylaşılan söylentilere göre iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max'ten daha güçlü yapay zeka (AI) performansı sunacak. iPhone 17 Pro Max'in 12 GB, iPhone 17 Pro'nun ise 8 GB RAM'e sahip olacağı iddia ediliyor. Bu telefonların Apple A19 Pro işlemcisi ile beraber geleceği söyleniyor.

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