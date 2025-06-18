Yakında iPhone'lar Tamamen Ekranla Kaplı Olacak!

Apple, iOS 26 ile birlikte “Liquid Glass” (Sıvı Cam) adını verdiği yeni arayüz tasarımını tanıttı. Teknoloji dünyasından güvenilir kaynaklara göre bu yenilik, yaklaşmakta olan iPhone 20 serisi hakkında önemli ipuçları barındırıyor. Zira iddialara göre Apple, 2028 yılında tanıtmayı planladığı yeni iPhone modellerinde radikal bir tasarım değişikliğine gidecek.

Gelen son bilgiler, iPhone 20 modellerinin tamamen ekrandan oluşan yeni bir yapıya sahip olacağını gösteriyor. Yeni söylentiler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Apple’ın ön kamerayı ve Face ID sensörlerini ekran altına gizleyerek tam ekran deneyimi sunacağı söylenen sızıntıları da doğrular nitelikte.

Tamamen Ekranlı iPhone Projesi Kademeli Olarak Geliştirilecek

Apple, bahsi geçen tamamen ekranlı iPhone projesine yönelik ilk somut adımı iPhone 18 Pro modeliyle atacak. İddialara göre bu cihazda tüm Face ID bileşenleri ekranın altına yerleştirilecek ve yalnızca ön kamera lensi ekranda görünecek.

2027 yılına gelindiğinde ise Apple, yeni iPhone 19 serisinde hem ön kamerayı hem de diğer tüm sensörleri tamamen görünmez hâle getirecek. Şirket, böylece yıllar önce iPhone X ile başlattığı "sıfır çerçeve" vizyonunu nihayet hayata geçirmiş olacak.

Gelelim iPhone 20 serisine. Aktarılanlara göre söz konusu model, iPhone serisinin 20. yılına özel olarak önemli inovasyonlar içerecek. Cihaz, hem ön yüzü hem de çerçeve ve arka paneliyle tamamen cam ekrandan oluşan yekpare bir tasarıma sahip olacak.

Ayrıca şirket, gelecekteki cihazlarında yalnızca tamamen ekranlı bir yapı sunmakla kalmayacak. Şirket ayrıca, tuş ve kamera gibi bazı dış donanımları da sadeleştirerek telefonu daha az sayıda parçadan oluşacak şekilde tasarlayacak. Bu yaklaşım, sadece tasarımsal tercihlerle sınırlı kalmayıp, Apple’ın 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmasında da önemli bir rol oynayabilir.

Uzmanlar iPhone 20 Projesinin Zorlayıcı Olduğunu Söylüyor

Sızdırılan bilgiler, böylesine yenilikçi bir tasarıma sahip iPhone modelinin hayata geçirilmesinin önemli zorluklar barındırdığını da ortaya koyuyor. 2010 yılında Sony’nin tamamen camdan oluşan üst segment televizyon serisi ve BMW’nin 2040 yılına yönelik geliştirdiği i VISION CIRCULAR adlı konsept aracı, benzer tasarım anlayışlarının daha önce denediğii ancak henüz başlamadan rafa kaldırılan örnekler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, tamamen camdan oluşacak bir iPhone 20 modeli; yüksek üretim maliyetleri ve teknik zorluklar nedeniyle büyük ihtimalle yalnızca özel seri ya da konsept ürün olarak sunulabilir. Yine de pek çok kaynak, Apple’ın iPhone 20 ile birlikte akıllı telefon dünyasında yeni bir inovasyona imza atma konusunda kararlı olduğunu vurguluyor.

Peki siz Apple'ın iPhone 20 projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...