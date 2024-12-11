Apple iPhone 17 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dört farklı modelden oluşacak iPhone 17 serisinin özellikleri ve fiyatı uzun bir süredir merakla bekleniyor çünkü bu seri bir dizi yenilik ile birlikte gelecek. Örneğin iPhone 17 Slim olarak da bilinen iPhone 17 Air modeli çok ince bir yapıya sahip olacak.

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte dört farklı modelden oluşan iPhone 16 serisini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından yeni iPhone modelleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Bu rehberi iPhone 17, iPhone 17 Air (Slim), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı model içermesi beklenen yeni iPhone serisinin ücreti, tanıtım tarihi ve donanımı ile ilgili ortaya çıkan söylentileri göz önünde bulundurarak hazırladık. Bu nedenle rehberdeki bilgiler zaman içerisinde değişebilir.

iPhone 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,2 inç

6,2 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel

1179 x 2556 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Fiyatı

iPhone 17 modelinin 799 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. iPhone 17 tahmini Türkiye fiyatı 66 bin TL civarı olabilir. Henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı fiyat etiketiyle satılabilir.

iPhone 17 Air (Slim) Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel

1290 x 2796 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1.6) geniş açılı kamera

48 MP (f/1.6) geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP (f/1.9) geniş açılı kamera

12 MP (f/1.9) geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Air (Slim) Fiyatı

IPhone 17 Air veya iPhone 17 Air olarak adlandırılması beklenen en ince iPhone modelinin 899 dolar fiyata sahip olacağı söyleniyor. IPhone 17 Air tahmini Türkiye fiyatı 75 bin TL civarı olabilir. Resmî açıklama olmadığından dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel

1206 x 2622 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Fiyatı

iPhone 17 Pro modelinin 999 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. iPhone 17 Pro tahmini Türkiye fiyatı 84 bin TL civarı olabilir. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2868 piksel

1320 x 2868 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Max Fiyatı

iPhone 17 Pro Max modelinin 1.199 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro Max tahmini Türkiye fiyatı 99 bin TL civarı olabilir. Henüz resmî açıklama olmadığı için telefon farklı fiyatlar ile gelebilir.

iPhone 17 Serisi Çıkış Tarihi

Uzun süredir büyük bir merak içerisinde beklenen iPhone 17 serisinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. iPhone 16 serisi 9 Eylül 2024, iPhone 15 serisi 12 Eylül 2023, iPhone 14 serisi ise 7 Eylül 2022 tarihlerinde tanıtılmıştı.

iPhone 17 serisinin özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.