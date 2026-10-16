iPhone Duo Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

Apple, eylülde tanıttığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için Türkiye'de ön siparişleri açtı. Şirket ön siparişleri 16 Ekim 2026'da Türkiye'nin de bulunduğu 70'ten fazla ülke ve bölgede aynı anda başlattı. Apple'ın Türkiye mağazası telefonu 256 GB'lık modeliyle 229.999 TL'den listeliyor.

iPhone Duo'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Apple'ın Türkiye mağazasında 16 Ekim 2026 itibarıyla dört depolama seçeneği bulunuyor. Fiyatlara yüzde 20 KDV dahil:

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL

Telefonun ABD'deki fiyatı ise 256 GB için 1.999, 2 TB için 3.199 dolar. Bu fiyat, 15 Ekim 2026 tarihli Merkez Bankası kuruyla yaklaşık 98.800 TL'ye denk geliyor; Türkiye'deki başlangıç fiyatı ABD fiyatının 2,3 katı. Apple ilk tanıtımda açıkladığı iPhone Duo'nun Türkiye fiyatını ön sipariş döneminde değiştirmedi.

Telefonun gece ve yıldız olmak üzere iki renk seçeneği var. Eski iPhone'unu verip fiyattan düşmek isteyenler mağazadaki takas programını da kullanabiliyor.

iPhone Duo Ne Zaman Teslim Edilecek?

Apple'ın Türkiye mağazası telefonun satış tarihini 23 Ekim 2026 olarak gösteriyor. Ön sipariş verenlerin cihazları bu tarihte teslim edilmeye başlanacak. MacRumors'a göre üretim tarafındaki sorunlar nedeniyle ilk partide stok sınırlı olabilir. Bu yüzden teslim tarihi ilerleyen saatlerde sipariş verenler için ileri bir tarihe kayabilir.

iPhone Duo'yu Almadan Önce Neleri Bilmek Gerekiyor?

iPhone Duo kapalıyken 5,4 inç, açıldığında 7,6 inç ekran sunuyor. Açık halde 5,2 milimetre kalınlığa inen telefon, Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone'u. Alüminyum ve titanyum çerçeveli cihazın menteşesi 100'den fazla parçadan oluşuyor.

Telefonda A20 Pro işlemci ile 48 MP ana ve 48 MP ultra geniş açı kameralardan oluşan ikili kamera sistemi var. Telefoto kamera bulunmuyor. Apple bu modelde Face ID'yi kaldırıp kilit açmayı Touch ID'ye bıraktı. Büyük ekranda iki uygulama yan yana açılabiliyor, StandBy modu ise hem iç hem dış ekranda çalışıyor.

Onarım maliyeti de dikkat edilmesi gereken bir nokta. MacRumors'a göre AppleCare+ olmadan bazı onarımların ücreti ABD'de 1.499 dolara kadar çıkıyor. Katlanabilir ekranın kırılma riskini düşünenler için AppleCare+ seçeneğini sepete eklemeden önce bu tutarı hesaba katmak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bence 229.999 TL'lik başlangıç fiyatı, iPhone Duo'yu Türkiye'nin en pahalı telefonlarından biri yapıyor. Fiyatın ABD'nin 2,3 katına çıkması vergilerle açıklanabiliyor ama yine de geniş bir kitleye hitap eden bir ürün değil. Face ID'nin olmamasını ve telefoto kameranın çıkarılmasını da bu fiyatta kolay kabul edilecek eksikler olarak görmüyorum. Katlanabilir bir iPhone almaya kararlıysanız ilk kullanıcı yorumlarını ve ekran dayanıklılığına dair testleri birkaç hafta bekleyip öyle karar vermenizi öneririm.