Apple'ın Katlanabilir Telefonu iPhone Duo Tanıtıldı

Apple uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone modelini sonunda tanıttı. iPhone Duo olarak adlandırılan yeni model, sunduğu geniş ekranıyla tablet benzeri bir deneyim sunuyor. Güçlü donanımı ve etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, Apple'ın katlanabilir telefon pazarındaki ilk büyük adımı olarak öne çıkıyor.

iPhone Duo'nun Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

7,6 inç Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED İkinci Ekran Boyutu: 5,5 inç

5,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED İşlemci: A20 Pro

A20 Pro Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 12 MP

iPhone Duo'nun Ekran Özellikleri Neler?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu Super Retina XDR OLED ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli.

iPhone Duo'nun İşlemcisi Nasıl?

iPhone Duo gücünü A20 Pro işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek. Ayrıca cihazda video düzenleme gibi ağır işle bile rahatça yapılabilecek. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi.

2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik ise pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada A20 Pro işlemcisinin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te de tercih edildiğini belirtelim.

iPhone Duo'nun Kamera Özellikleri Neler?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada iPhone 18 Pro'da 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 18 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

iPhone Duo'nun Fiyatı Ne Kadar?

256 GB Depolama: 229 bin 999 TL

229 bin 999 TL 512 GB Depolama: 246 bin 999 TL

246 bin 999 TL 1 TB Depolama: 280 bin 999 TL

280 bin 999 TL 2 TB Depolama: 335 bin 999 TL

Katlanabilir iPhone için 229 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. 512 GB depolama alanına sahip sürüme sahip olmak için 246 bin 999 TL ücret ödemek gerekecek. 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 280 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü için 335 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Ön siparişler 16 Ekim saat 15.00'te başlayacak. Satışların ise 23 Ekim'de başlayacağı açıklandı.

Editörün Yorumu

Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Ayrıca geniş ekrana sahip katlanabilir telefonda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti.

iPhone Duo'nun işlemciden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan en iyi katlanabilir telefonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Telefondaki güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabileceğini belirteyim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecek.