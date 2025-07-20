iPhone Fold, Hem Fiyatı Hem de Bataryası ile Rekor Kırabilir!
İddialara göre iPhone Fold, Apple tarihinin en büyük batarya kapasiteli akıllı telefonu olacak. Cihazın yüksek fiyatıyla da çok konuşulacağı söyleniyor.
Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar cihaz ile ilgili pek çok sızıntı yaşanmış olsa da henüz pil ömrü konusunda net bir bilgi gün yüzüne çıkmamıştı. Ancak gelen son haberler, telefonun bataryası hakkında önemli bilgiler içeriyor.
Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone Fold, batarya konusunda kullanıcıları epey sevindirebilir. Zira yeni cihazın batarya kapasitesiyle şirket rekoru kıracağı söyleniyor. İşte detaylar!
iPhone Fold 5500 mAh Kapasiteli Bataryasıyla Apple Tarihine Geçecek
Bildiğiniz üzere Apple, akıllı telefonlarında batarya kapasitesine rakiplerine kıyasla daha az odaklanma eğiliminde. Şirket, pil ömrünü artırmak için daha çok yazılımsal optimizasyonlara güveniyor. Tam da bu nedenle yeni katlanabilir iPhone'un diğer katlanabilir telefonlara kıyasla daha az batarya kapasitesine sahip olacağı öngörülüyordu.
Ancak görünüşe göre yeni telefon bu alanda beklentilerin üzerine çıkacak. Zira şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler, telefonun 5000 ila 5500 mah arasında bir batarya kapasitesine sahip olacağını işaret ediyor. Katlanabilir cihazların iki ekranlı yapısı nedeniyle klasik telefonlardan daha fazla enerji tüketimi yapması, Apple'ın böyle bir karar vermesine neden olmuş olabilir.
Ortaya çıkan raporlara göre şirket, iPhone Fold için kullanacağı yeni bataryada silikon-karbon malzeme kullanacak. Firma bu malzeme sayesinde, klasik lityum-iyon bataryalara kıyasla daha düşük hacimde daha fazla kapasite sunmayı hedefliyor. Böylece cihazın yüksek batarya kapasitesine rağmen incelikten ödün vermeyeceği tahmin ediliyor.
Bataryası Gibi Fiyatı da Rekor Kırabilir
Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre, iPhone Fold Apple tarihinin en pahalı telefonlarından biri olabilir. Zira telefonun 2.000 ile 2.500 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor. Bu fiyata bir de vergileri eklediğimizde cihazın Türkiye fiyatı 150 ile 200 bin TL'ye ulaşabilir. Bu denli yüksek bir etiketin arkasında ise cihazın üst düzey özellikleri yatıyor.
iPhone Fold'un muhtemel teknik özellikleri şu şekilde:
İç Ekran: 7.8 inçlik katlanabilir OLED ekran
- Kapak Ekranı: 5.5 inçlik OLED
- İşlemci: A20 Pro
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Kamera: 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açı
- Kalınlık: Katlanmış formda 9–9.5 mm, açık formda 4.5–4.8 mm
Yeni cihaz hakkında ortaya çıkan teknik detaylar şimdilik bu kadar. Bakalım iPhone Fold adını en iyi katlanabilir telefon modelleri listesine yazdırabilecek mi? Bu sorunun cevabını 2026 yılında öğreneceğiz.
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