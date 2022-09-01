En İyi Katlanabilir Telefonlar - 2022

İlk ortaya çıkmaya başladığı günlerden beri teknoloji camiasının yakından izlediği katlanabilir telefonlar, kullanıcılarına ayrı bir şıklık sağladığı gibi aynı zamanda kullanım kolaylığına da imkan veriyor. Samsung, Oppo, Motorola gibi markaların bulunduğu alanda sizler için en iyi katlanabilir telefonlar listesi oluşturduk.

Katlanabilir Telefon Nedir?

Katlanabilir telefon teknolojjisi, ekran teknolojisinin gelişimiyle bağlantılı olarak ilk defa 2013 yılında ortaya çıktı. Samsung tarafından satın alınan esnek OLED ekran teknolojisi patenti, şu an piyasada bulunan çoğu katlanabilir telefon için bir başlangıç noktası oldu. 2011 yılında Kyocera adlı bir firmanın çıkardığı dokunmatik ekrana sahip katlanabilir telefon, bu alandaki ilk örneklerden biri oldu. Daha sonrasında uzun süreler boyunca katlanabilir ekran teknolojisini geliştirmeye devam eden Samsung, ilk ticari başarı yakalayabilecek olan Galaxy Fold serisini 2019 yılında resmen piyasaya sürdü. Kısa sürede diğer telefon markaları da katlanabilir telefon furyasını takip ederek kendi modellerini çıkardı. Şu an LG, Oppo, Samsung, Motorola ve TCL gibi ünlü telefon markalarının katlanabilir telefonları piyasada yer alıyor.

En İyi Katlanabilir Telefon Önerileri

Şu an çeşitli boyut ve modellerde katlanabilir telefonlar, piyasada yer alıyor. Katlanabilir telefonlar özellikle katlanış açıları ve sağlamlıkları yönüyle birbirinden ayrılıyor. İşte en iyi katlanabilir telefon önerileri listemiz...

Samsung Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold serisinin üçüncü nesli olan telefon, içeri doğru katlanan yapısı sayesinde çoğu kullanıcı tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 120Hz yenileme hızına sahip 6,23 katlanabilir ekranı, telefonu hem gündelik kullanım için hem de iş için fazlasıyla uygun. Galaxy Z Fold 3, açıldığı zaman ulaştığı 5,04 inç boyutunda devasa genişliği sayesinde neredeyse bir tablet görevi görüyor. ;Samsung katlanabilir telefon ailesi içerinde en dayanıklılardan biri olan Z Fold 3, daha büyük ekran arayanlar için en iyi tercihlerden biri. Telefonun en büyük eksisi ise katlandığı zaman artan kalınlığı olarak görülüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Katlanabilir Samsung telefonlar arasında eşsiz tasarımıyla ön plana çıkan Galaxy Z Flip 3, diğer modelin aksine içeriye doğru katlanıyor. Galaxy Z Flip 5G'nin yerini alan cihaz, önceki modellere kıyasla çok daha dayanıklı bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ayrıca sahip olduğu Snapdragon 888 işlemci sayesinde performanstan da ödün vermiyor. Katlanabilir ekran teknolojisinin son geldiği noktalardan birine sahip olan Galaxy Z Flip 3'ün ekranı telefon tam katlanmasa dahi kullanılabiliyor.

Katlanabilir ekran teknolojisini yazılımla da destekleyen Samsung'un telefona koyduğu ekran bölme seçenekleri, kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca telefonun en iyi yanı tahmin edebileceğiniz üzere kapandığı zaman sahip olduğu küçük boyut. Katlı durumdayken 3,40 inç boya ve 2.84 inç genişliğe sahip olan cihazı pantolonunuzun küçük cebine dahi sığdırabilirsiniz.

Oppo Find N

Oppo katlanabilir telefon modelleri arasında en iyilerden biri olarak gösterilen Oppo Find N, kullanıcılar tarafından sahip olduğu birçok özellik bakımından Galaxy Z serisinden daha iyi bir telefon olarak değerlendiriliyor. 7,1 inç'lik boyutuyla Galay Z Fold 3'ten daha geniş bir ekrana sahip olan Oppo Find N, işlem gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. %87,3 ekran-gövde oranına sahip olan telefon, açık konuma geçtiği zaman katlanma izi neredeyse hiç belli olmuyır. 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefon şu an için yalnızca Çin'de satılıyor.

Honor Magic V

2272x1984 çözünürlüğü sayesinde yüksek kalitede görüntü imkanı sunan Honor Magic V katlanabilir telefon, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatıyla öne çıkıyor. 7,9 inç boyutunda OLED ekranı açıldığı zaman 16x14 cm boyutlarına ulaşabiliyor. En boy oranı bakımından Samsung Galaxy Z Fold 3'ten daha büyük olan Honor Magic V, şu an Türkiye'de satılmıyor.

Microsoft Surface Duo 2

Microsoft tarafından çıkarılan Suraface Duo 2, aslında bir katlanabilir telefon değil. Fakat sahip olduğu iki tane ekran, aynı bir katlanabilir telefon gibi işlerinizi görmenizi sağlıyor. Öte yandan arada kolan boşluk ise tam katlanabilir telefonların verdiği hissiyatı düşürüyor. 5,3 inç boyutunda iki ayrı ekrana sahip olan telefon, açıldığı zaman 8,3 inç boyutunda kullanışlı bir alan sağlıyor. Snapdragon 888 işlemcisi kullanılan telefonun ekran yenileme hızı 90Hz olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate Xs

Katlanabilir telefon önerileri listemizde sıra Samsung'un en büyük rakibine geldi. 2020 yılında piyasaya çıkan Huawei Mate Xs; sahip lolduğu eşsiz tasarımı ve yüksek özellikleriyle öne çıkıyor. Diğer katlanabilir telefonların aksine kamera modülü için üzerinde "outie" adı verilen ayrı bir parça bulunduran Huawei Mate Xs, kapalı konumdayken %100 ekran oranı sağlamıyor. Fakat ekran konusunda yapılan bu fedakarlık, telefona üst segment amiral gemileriyle mücadele edebilecek 40 megapiksel boyutundaki kaliteli kamerasını sağlıyor. İşlem gücünü Kirin 990 yonga setinden olan Huaei Mate Xs, ülkemizde de satılıyor.

Motorola Moto Razr 2022

Çinliler tarafından satın alınmasından sonra telefon sektöründe hızlı bir çıkış yakalayan Motorola, 2020 yılında ilk defa tanıttıkları Razr serisine yeni bir modelle yeniden dönüyor. İçeriye doğru katlanan telefonlardan biri olan Moto Razr 2022, gücünü en iyi işlemciler arasında gösterilen Snapdragon 8+ Gen 1'den alıyor. Cihazın 128 GB depolama + 8 GB RAM, 256 GB depolama + 8 GB RAM ve 512 GB depolama + 12 GB RAM olmak üzere üç farklı seçeneği bulunuyor.