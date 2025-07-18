iPhone 17 Pro'nun Yeni Renk Seçenekleri Belli Oldu: Bambaşka Görünecek

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in yeni renk seçenekleri ortaya çıktı. Eylül ayında tanıtılacak ve "her sene aynı telefon" diyenleri susturacak tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıkacak iPhone 17 serisi renk konusunda da önceki modellerden ayrılacak. İşte o renkler!

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max Yeni Renk Seçenekleriyle Karşımıza Çıkacak

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, siyah, koyu mavi, gümüş ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Elbette ki Apple bunları da süslüyerek "Çöl Turuncusu" gibi isimlendirmeler uygulayacak. Ancak bu renkler ton olarak iPhone 16 serisi ile ya da öncesinde tanıtılan diğer modellerle farklılık gösterecek.

iPhone 17 Pro'ların yeni renkleri iPhone 16 Pro'lardaki renk seçeneklerine göre daha koyu olmasına rağmen daha canlı olacak ve kolay ayırt edilebilecek. İçlerinden dikkat çekici renk seçeneği ise kuşkusuz turuncu olacak. Apple Watch Ultra'dan ilham alan bu renk oldukça canlı görünmesine rağmen şirketin alışageldik premium tasarım diline uyum sağlayacak.

Sızıntılara göre Apple bu rengi "canlı ama dengeli" olarak tanımlanıyor ve sade tonları tercih etmeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olmasını umuyor. Ayrıca henüz ortaya çıkmayan sürpriz bir renk seçeneği daha olacağı iddiaları da mevcut. Üstelik tek sızıntı bu da değil.

İddialara göre Apple, bir süredir kullandığı ve pazarlama kampanyalarında da sık sık bahsettiği titantum çerçevelerinden vazgeçmeyi düşünüyor. Bunun yerine iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max eskisi gibi alüminyum çerçevelerle gelebilir. Ancak henüz bu konuda net bir karar verilmiş değil.

Titanyum her ne kadar daha hafif, dayanıklı ve premium hissiyatlı olsa da maliyetleri de artırıyor. Bu nedenle iddiaların gerçek olma ihtimali yüksek. Daha önce sızan yeşil, mor ve "Sky Blue" gibi renklerin ise iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde yer alacağı iddia ediliyor. Söz konusu renklerin isimlerinin ne olacağı ya da sızıntıların yüzde 100 gerçeği yansıtıp yansıtmadığı şimdilik gizemini koruyor.