Twitch Yayıncısı Jahrein Gözaltına Alındı: Peki Neden?

Sosyal medyada Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç, Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, gözaltının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklama ile birlikte gözaltı sebebi belli oldu.

Jahrein Neden Gözaltına Alındı?

Sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlara dair basın açıklaması yapıldı. Emniyet Genel Müdürüğü tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"JAHREİN isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir."

📢 Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI📢 pic.twitter.com/E3bQTvnBh7 — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 12, 2024

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde: