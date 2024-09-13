Twitch Yayıncısı Jahrein Gözaltına Alındı: Peki Neden?
Popüler Twitch yayıncısı Jahrein, Antalya'da gözaltına alındı. İşte gözaltına alma kararına dair yapılan açıklamanın detayları!
Sosyal medyada Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç, Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, gözaltının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklama ile birlikte gözaltı sebebi belli oldu.
Jahrein Neden Gözaltına Alındı?
Sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlara dair basın açıklaması yapıldı. Emniyet Genel Müdürüğü tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"JAHREİN isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir."
📢 Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI📢 pic.twitter.com/E3bQTvnBh7— Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 12, 2024
Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.
Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.
Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.
(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR.
EGM Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."