Türkiye’deki En Popüler Twitch Yayıncıları

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren Twitch platformu, genellikle League of Legends (LOL) oyunu üzerinden açılan canlı yayınlar ile dikkat çekti. Oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Twitch yayıncıları, takipçileri 5 bini geçtikten sonra buradan para kazanmaya başladı. Ancak günümüzde zaman içinde kullanımı epey değişen Twitch uygulaması, şimdilerde sadece oyun için değil, diğer sosyal medya kanalları gibi global çapta canlı yayın yapılan bir platforma dönüştü.

Oldukça popüler bir hale gelen Twitch üzerinden yayın açarak sadece oyun değil, farklı yeteneklerinizi sergileyerek veya sadece insanlarla sohbet ederek bile para kazanabilirsiniz. Günümüzde birçok kullanıcının düzenli olarak takip ettiği platformda, Twitch yayıncıları arasında belli başlı Türk isimler de dikkat çekiyor. Global çapta büyük ilgi gören Twitch’te Türkiye’deki en popüler yayıncıları sizler için sıraladık.

Twitch En Fazla Abone Kimde?

Canlı yayınların izleyicileri büyüdükçe, yayıncılar da izleyicilerin dikkatlerini çekmek için birçok farklı yol deniyor. Platforma yeni giriş yapanlar uygulamadan pay almaya çalışırken, mevcut Twitch yayıncıları ise kitlelerini ellerinde tutmak için çabalıyor.

Platformda zaman içinde değişen yeniliklerle birlikte birçok rekor ve dönüm noktası da elde edildi. Dünya çapında bakıldığında Twitch’deki en yüksek abone sayısına sahip isim Nisan 2021 verilerine göre; 286.066 aboneyle Ludwig isimli yayıncı oldu. İkinci sırada ise 269.154 aboneyle Ninja isimli yayıncı yer alıyor.

Türkiye’de ise Elraenn isimli yayıncı yaklaşık olarak 15 bin aboneye sahip. Elraenn bu abone sayısıyla Türkiye’nin en çok aboneye sahip yayıncısı rekorunu elinde tutuyor. Ardından ise yaklaşık 10 bin aboneye sahip olan wtcN geliyor.

Türk Twitch Yayıncıları

Elraenn

wtcN

KendineMüzisyen

Unlost

Pqueen

Jahrein

Mithrain

ZEON

Elraenn

Yılan gibi hayvanları besleyen Elraenn, yayınlarında daha çok sohbet ediyor veya eğlenceli oyunlar oynuyor. Elraenn’in takipçi sayısı güncel olarak 3 milyondan fazlayken abone sayısı ise 10-15 bin arasındadır.

wtcN

wtcN yani Ferit Karakaya, profesyonel oyunculuğu bıraktı ve tam zamanlı bir şekilde Twitch üzerinden yayın yapmaya başladı. Çok eski bir LoL oyuncusu olan Karakaya, yayınlarında Fortnite, Apex Legends ve PUBG gibi oyunlar oynamaktadır. wtcN’nin şu anda 2 milyon 660’tan fazla takipçisi bulunurken abone sayısı ise 8-9 bin arasında değişmektedir.

KendineMüzisyen

Farklı ve özgün tarzı ile dikkat çeken KendineMüzisyen, eğlenceli vakitler geçirmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Yayının sahibi Kemal Can Parlak, 2 milyondan fazla takipçiye sahip. Abone sayısı ise 9 – 12 bin arasında değişiyor.

Unlost

Unlost yani Cantuğ Özsoy, inşaat mühendisliği okumaktadır. 28 yaşında ve evli olan Unlost, Half Life’daki şampiyonluğu ile bilinmektedir. Kanalında genellikle CS:GO oynayan Unlost, aynı zamanda PUBG ve Tower Unite de takip etmektedir.

Pqueen

Pqueen yani Pelin Baynazoğlu, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Ankara Büüykşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı yayından sonra tanındı. 8-18 yaş arasındayken TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nda dans eğitimi alan Pelin Baynazoğlu, pek çok ülkede Türkiye’yi temsil etti.

Twitch yayınları mesleği haline gelen Pqueen’in 2 milyona yakın takipçisi bulunmaktadır.

Jahrein

Jahrein yani Ahmet Sonuç, özellikle sosyal medyada adından sıkça söz ettiren bir isim. Bağımsız Milletvekili adaylığını açıkladıktan sonra birçok kişi tarafından tanınır hale gelen Ahmet Sonuç, kanalında çeşitli oyunlar oynuyordu. Günlük ortalama 8 saat yayın açan Jahrein, daha sonra Twitch platformunu bıraktığını açıkladı.

Mithrain

Kamerasız PUBG oyunları ile dikkat çeken Mithrain’in takipçi sayısı: 1,614,054 ‘dur. Abone sayısı ise 1.500-3.000 arasındadır.

ZEON

ZEON yani Necati Akçay, 2013 yılında ZEON isimli kanalından yayınlar yapmaya başladı. Yayınlarına halen devam eden ZEON’un takipçi sayısı 1 milyondan fazlayken abone sayısı ise 1500-2000 arasındadır.

Twitch Yayıncıları Ne Kadar Kazanıyor?

Eğer Twitch’ten para kazanmak isterseniz öncelikle düzenli olarak yayınlar yapmanız ve bu yayınlardan olabildiğince abone elde etmeniz gerekmektedir. Yayınlarınız izlendikçe, bağış aldıkça ve ücretli abone elde ettikçe gelirleriniz de artmaktadır. Dolayısıyla rakiplerinizden daha ilgi çekici yayınlar yapmanız gerekmektedir.

Uzmanlar Twitch’de ortalama ilgi çeken bir yayıncının haftada 40 saat oyun oynayarak aylık 3 bin dolar para kazandığını belirtiyor. Elbette bu gelir tamamen ortalama bir rakamdır.

En Çok Kazanan Yabancı Twitch Yayıncıları Ve Yıllık Gelirleri

CRITICALROLE – 37,783.263 $

SHROUD – 36,107.295 $

RFUE – 35,609.637 $

GAMESDONEQUICK – 39,360.216 $

NICKMERCS – 64,990.492 $

TIMTHETATMAN – 34,504.939 $

MOONMOON_OW – 43,371.797 $

XQCOW – 26,073.502 $

NINJA – 19,647.39 $

DRLUPO – 42,836.92 $

En Çok Kazanan Türk Twitch Yayıncıları ve Yıllık Gelirleri