Jake Paul - Mike Tyson Boks Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Dünyanın en başarılı boksörlerinden biri olan Mike Tyson, YouTuber'lıktan boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. Peki, Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Jake Paul - Mike Tyson boks maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı!

Jake Paul - Mike Tyson Boks Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Jake Paul'un boks maçı 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak. Büyük bir merak içerisinde beklenen maç Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Bu nedenle Jake Paul vs. Mike Tyson maçını izlemek için Netflix aboneliği almanız gerekiyor. Üç farklı abonelik planından birini seçerek aylık belirli bir ücret karşılığında dijital yayın hizmetini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir sabırsızlıkla beklenen boks mücadelesi, Teksas'ın Arlington kentinde yer alan AT&T Stadyumu'ndan beş dilde canlı yayınlanacak. Boks maçı iki dakikalık sekiz turdan oluşacak. Boksörlerin rakiplerini navakt etmesine izin verilmeyeceği söyleniyor. Maç esnasında başlık kullanılmayacak.

Jake Paul - Mike Tyson maçı nereden diye soruyor, Jake Paul - Mike Tyson maçı izleme linki arıyorsanız Netflix indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazda ister bilgisayarda isterseniz akıllı televizyon üzerinden maçı izleyebilirsiniz.

Jake Paul - Mike Tyson Boks Maçı Para Ödülü

Paul ve Tyson'ın karşı karşıya geleceği boks maçının para ödülü 80 milyon dolar olarak belirlendi. Aktarılan bilgilere göre bu ödül, boksörlere eşit olarak dağıtılacak. Yani iki boksör de 40 milyon dolar alacak.

Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, para ödülü ne kadar gibi soruların cevabını verdiğimize göre bu iki ismin kariyerine dair merak edilen soruları yanıtlayalım.

Mike Tyson Kimdir?

Mike Tyson'ın boks kariyeri 1985 yılında başladı. Kariyerine zafer ile başlayan boksör, o yıl içerisinde 15-0 galibiyet serisi elde etti. Amerikalı boksör, en genç ağır sıklet boks şampiyonu olarak önemli bir başarının altına imza attı.

Tyson, kariyerinde pek çok ismi nakavt etmeyi başardı. Örneğin hiç nakavt olmamış Larry Holmes'u 1988 yılında nakavt etti. Tyson, ilk mağlubiyetini ise 1990 yılında Bustser Douglas ile yaptığı maçta aldı.

Mike Tyson, profesyonel boks kariyeri boyunca toplamda 58 kez ringe çıktı. Bu maçlardan 50 tanesi galibiyet, 6 tanesi mağlubiyet ve 2 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı. Tyson, kazandığı 50 maçın 44 tanesini nakavt ile kazandı.

Jake Paul Kimdir?

27 yaşındaki Jake Paul, YouTube ve Vine videoları ile tanınıyor. 2018 yılında boks kariyerine başlayan Paul, ilk profesyonel dövüşünü 2020 yılında YouTuber AnEsonGib'e karşı yaptı. Paul, bu maçı kazandıktan sonra eski NBA oyuncusu Nate Robinson ve eski MMA dövüşçüsü Ben Askren gibi isimleri de yendi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Jake Paul - Mike Tyson boks maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.