Karaca E-Ticarette Başarıyı Yandex Ads ile Yakaladı

Yandex Ads ve Karaca’nın iş birliği e-ticarette başarı getirdi. Karaca’nın Nisan - Kasım 2024 döneminde e-ticaret gelirlerinde 5,7 katlık artış sağlandı ve reklam harcamalarından elde edilen geliri (ROAS) yüzde 75 oranında yükseldi.

Karaca’ya sundukları özel hizmet hakkında bilgi veren Yandex Ads Türkiye Hesap Yöneticisi Aslı Aygıt, “Karaca dijital başarısını bir üst seviyeye taşımak istiyordu. Birlikte çalışarak bu isteği gerçek ve ölçülebilir bir büyümeye dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Aygıt, "Her geçen ay ROAS'ın daha da arttığını ve Kasım ayında rekor seviyeye ulaşarak başarımızı taçlandırdığını gördük" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Nisan-Kasım döneminde ROAS getirilerinde yüzde 75 artış sağladık, ayrıca gelirin 5,7 kat, dönüşümlerin ise 4,4 kat arttığını gördük. Karaca'nın Yandex Ads Ecomm+'tan en iyi şekilde yararlandığına şahit olmak ve stratejik odaklanmanın bir markayı ne kadar ileriye taşıyabileceğini görmek harikaydı."

“İstikrarlı Büyüme Yakaladık”

Yandex Ads Ecomm+’un e-ticarette büyümeye devam edebilmeleri ve potansiyellerini keşfedebilmeleri için doğru araçları sağladığını söyleyen Karaca Dijital Pazarlama Müdürü Defne Babat, Yandex Ads’in sunduğu çözümler ve fikirler sayesinde nokta atışı bir strateji çizdiklerini vurguladı.

Babat, “Ecomm+ ile maliyetleri düşük tutarken gelirimizi artırmaya odaklandık. Yandex Ads ekibi bize sadece gerekli reklam platformunu sunmadı, aynı zamanda kampanyalarımızın başarısına katkıda bulunan, bize özel yaklaşımlarını ve desteklerini sundu" dedi ve şu şekilde devam etti: