Kira Anlaşmazlıklarında Yapay Zeka Dönemi: Artık Her Şey Daha Kolay Olacak!

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle doğru amaçlarla kullanıldığında, insan hayatını daha da kolaylaştırıyor ve en önemlisi güvenilir hale getiriyor. Son olarak, İstanbul'da bir ev sahibinin açtığı kira tespit davasında yapay zekadan yardım alındı.

İstanbul'da Bir Kira Tespit Davası Yapay Zeka İle Kısa Sürede Sonuçlandı

TGRT Haber'in aktardığına göre İstanbul'da bir ev sahibinin açtığı kira tespit davası yapay zekadan yardım alınarak kısa sürede sonuçlandı. İlk etapta normal bir şekilde başlayan davaya tarafların bilirkişi tarafından söz konusu taşınmaz için belirlenen rakamı beğenmeyerek itiraz etmesiyle yapay zeka dahil oldu.

Gelen itirazlar sonrası mahkeme bir ara karar vererek bu durumun ek bir raporla yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Bu kapsamda davacının mahkemeye sunduğu kira sözleşmeleri talep edildi ve yapay zekadan yararlanılarak yeni bir rapor hazırlanmasına hükmedildi.

Bu durumun Türkiye'de önemli bir dönemi başlattığı ve yapay zekanın gelecekte daha fazla davada karşımıza çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle bu teknolojinin, mahkeme masraflarının azalması, dava sürecinin kısalması ve en önemlisi hata riskinin minimuma indirilmesi gibi avantajlar sağlayacağı vurgulandı.