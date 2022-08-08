Yapay Zeka Girdiğiniz Kelimelerle Resim Çiziyor

Yapay zekanın her şey gibi gün geçtikçe gelişmekte olduğunu artık herkes biliyor. Bu gelişmelerin kimileri insanları korkuturken kimileri ise insanları oldukça eğlendirmekte. Bir anlamda ölüleri bile diriltebildiği yapay zeka, yazdığınız kelimeler ile görseller de oluşturabiliyor.

Eğer daha önceleri yapay zeka kullanarak eski fotoğrafları canlandırdığını duymadıysanız. MyHeritage Fotoğraf canlandırma nasıl yapılır? adlı yazımıza göz atabilirsiniz. Gel gelelim yapay zeka sizin yazdığınız kelimeler ile nasıl fotoğraflar çıkarıyor? Bir ressam gibi ifadelerinizi bir tabloya döken WOMBO web sitesi, ücretsiz bir şekilde yazılan ifadeleri resme çeviriyor. Biz de sizler için bu içeriğimiz de yapay zekaya kelimeler ile bir görsel oluşturtabilseydiniz nasıl olurdu? Sorusuna yanıt verdik.

Yapay Zeka’ya Resim Çizdirebileceğiniz Site WOMBO Nasıl Kullanılır?

Öncelikle WOMBO sitesini ziyaret edin.

sitesini ziyaret edin. Daha sonra Enter prompt kısmına gelin.

100 Karakteri geçmeyecek bir şeyler yazın.

Art Style kısmında bir kategori seçin.

Create butonuna tıklayın.

Yapay zekanın çizdiği görsel karşınıza çıkacaktır.

Ayrıyeten sadece kelimeler ile değil kendi çektiğiniz bir fotoğrafı ya da tasarladığınız bir görseli sisteme yükleyerek yazdığınız kelimeler ile onun nasıl bir tasarıma ulaşabileceğini görebilirsiniz. Söylemekte yarar var. Web sitesi Türkçe kelimeleri de anlayabiliyor olsa İngilizce kelimeler kullanmanın daha iyi sonuçlar çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

Web sitesini kullanmak yerine mobil uygulamayı kullanmak isterseniz Play Store ve App Store’dan indirip cihazınıza kurabilirsiniz. Ayrıca, sitenin diğer mobil uygulamaları ile birlikte sisteme yüklediğiniz fotoğrafları canlandırabilir ve eğlenceli bir hale dönüştürebilirsiniz. Wombo: Make your selfies sing uygulamasını Play Store'dan cihazınıza kurup işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıda bulunan görselde yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir uzaylı görüyorsunuz. Sizce yapay zekanın oluşturduğu uzaylı ibaresi ne kadar gerçekçi?

Bu içeriğimizde yapay zeka tarafından kelimeleri ve görselleri bir araya getirerek oluşturulabilen görselleri inceledik. Sizler yapay zekanın oluşturduğu görselleri nasıl buldunuz, yapay zeka güzel işler başarabiliyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.