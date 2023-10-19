Sony'nin Yeni Patenti Heyecanlandırdı: Kulaklık Koyulabilen DualSense!

Sony'nin yeni bir patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Yapılan başvuruda yer alan bilgilere göre yakında kulaklık koyulabilen DualSense piyasaya sürülebilir. Peki, ilginç bir yeniliğe sahip olması beklenen yeni PlayStation 5 kontrolcüsü neler sunacak?

Yakında Kulaklık Koyulabilen DualSense Duyurulabilir

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation 5 kontrolcüsü ile ilgili yeni bir patent başvurusunda bulunduğu gün yüzüne çıktı. Söz konusu patent, PS5 oyunlarını kablosuz kulaklık aracılığıyla oynayan oyuncular için harika bir yenilik içeriyor.

Yeni patent başvurusuna göre DualSense isimli kontrolcüye kablosuz kulaklık koyulabilecek. Kulaklıkların kontrolcünün tam olarak neresine yerleştirileceğine yönelik çeşitli tasarım örnekleri bulunuyor. Tasarımların çoğu, kulaklıkların dokunmatik yüzeyin arkasında yer alacağını gösteriyor.

Bir tasarım örneğinde ise kulaklıklar, PS5 kontrolcüsünün sağ ve sol taraflarındaki tutma kısımlarında bulunuyor. Kulaklıkların kontrolcüye yerleştirildikten sonra şarj edilebileceği bilgisi de bulunuyor. Dolayısıyla bu yenilik, kablosuz kulaklıkların şarj etme işlemini de oldukça pratik hâle getirecek.

Kablosuz kulaklıklar ayrıca söz konusu işlemle beraber kolayca PS5 ile eşleştirilecek. Teknoloji devi, bu yılın başlarında PlayStation Portal isimli taşınabilir el konsolunun yanı sıra Pulse Explore olarak isimlendirdiği bir kablosuz kulaklık modeli de tanıtmıştı. Muhtemelen Pulse Explorer'ın yerleştirilebileceği yeni bir kontrolcü duyurulabilir.

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