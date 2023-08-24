PlayStation Portal Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Sony tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Showcase etkinliği sırasında Project Q olarak tanıtılan cihaz PlayStation Portal olarak isimlendirildi. Şık tasarıma sahip olan PlayStation Portal, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, taşınabilir cihaz neler sunuyor?

Yeni oyun konsolu PlayStation 6 merak içerisinde beklenirken taşınabilir PlayStation cihazın ismi, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Bu rehberde oyun oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden cihaz hakkında merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

PlayStation Portal Özellikleri

8 inç ekran boyutu

LCD ekran

1080p 60 FPS

Dokunsal geri bildirim desteği

3,5 mm ses jakı desteği

Uyarlanabilir tetikleyici desteği

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından tanıtılan PlayStation Portal, oyuncuların Wi-Fi üzerinden PlayStation 5 (PS5) oyunlarını oynayabilmesini sağlayacak. Cihazın, Steam Deck ve Nintendo Switch gibi el konsollarıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran taşınabilir cihaz üzerinden 1080p çözünürlükte 60 FPS oyun oynanabilecek. 8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihazda dokunsal geri bildirim desteği bulunacak. Dokunsal geri bildirim, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Cihazda oynanacak oyunların PS5 konsolunda yüklü olması gerekecek. Yani PS5 konsoluna ve oyunlara sahip olmayan kişilerin, taşınabilir cihazda oyun oynayabilmesi mümkün olmayacak. Kablosuz internet bağlantısı, cihazın kullanımı açısından büyük bir öneme sahip olacak.

Portal, kablosuz internet bağlantısı üzerinden PS5 konsoluna uzaktan bağlanacak. Bu, PS5 ile taşınabilir cihaz arasında hızlı şekilde geçiş yapılabilmesini sağlayacak. Söz konusu üründe bulut desteğinin olmadığını belirtmek gerekiyor.

Medya oynatma desteğine de sahip olan cihazın sağ ve sol kısımlarında DualSense tasarımına çok benzeyen kontrolcü bulunuyor. Bu nedenle PS5 kontrolcüsünü kullanmaktan keyif alan kişiler, taşınabilir PlayStation cihazının kontrolcüsünde sorun yaşamayacaktır.

PlayStation Portal Fiyatı

Evinizin farklı bir odasında PlayStation 5 oyunlarını oynayabilmenize imkân tanıyacak yeni taşınabilir cihazın fiyatı 199,99 dolar olarak belirlendi. Söz konusu ürünün Türkiye'de ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

PlayStation Portal Çıkış Tarihi

PlayStation Portal olarak isimlendirilen taşınabilir cihaz 2023 yılının sonuna doğru piyasaya sürülecek. Ön siparişlerin tam olarak hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı.

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