Kuş Uçuşu Dizisinin 3. Sezon Tarihi Açıklandı: Yeni Fragman Paylaşıldı!

İlk sezonu ile beraber büyük beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı. Final sezonu için yeni bir fragman da paylaşıldı. Peki, Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman çıkacak?

2022 yılında Netflix üzerinden yayımlanmaya başlayan yerli dizinin ilk iki sezonunu izleyen kişiler, yeni sezonu merak içerisinde bekliyordu. Netflix Türkiye tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile beraber Kuş Uçuşu final sezonu tarihi ve konusu belli oldu.

Netflix Dizisi Kuş Uçuşu 3. Sezon Tarihi

6,4 IMDb puanına sahip olan Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezonu 11 Nisan 2024 tarihinde Netflix'in kütüphanesine eklenecek. Netflix aboneleri belirtilen tarihten itibaren final sezonunu izleyebilecek.

Kuş Uçuşu 3. Sezon Fragmanı

Kuş Uçuşu 3. Sezon Konusu

Yeni sezonda kameraların karşısına tanıdık bir sima geçer. Önceki ittifaklar bozulur ve yeni ilişkiler kurulur. Bununla beraber habercilik dünyasında oyunun kuralları değişmeye başlar.

Kuş Uçuşu Oyuncuları ve Karakterleri

Birce Akalay (Lale Kıran)

Miray Daner (Aslı Tuna)

İbrahim Çelikkol (Kenan Sezgin)

İrem Sak (Müge Türkmen)

Burak Yamantürk (Selim Kiran)

Demircan Kacel (Yusuf Tunca)

Defne Kayalar (Gül)

Netflix'in popüler dizisi Kuş Uçuşu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.