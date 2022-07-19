İzlenmesi Gereken Netflix Yerli Filmler - Güncel Liste 2022

Netflix, yerli filmler izlemek için harika bir platformdur. Dijital yayın hizmetinde çok sayıda yerli yapım bulunuyor. Peki, Netflix'teki en iyi Türk filmi hangisi? Bu yazıda birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Dijital yayın platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Netflix'in içerik kütüphanesinde çok sayıda yerli film yer alıyor. Türk filmi izlemek isteyen izleyiciler, söz konusu nedenden ötürü kararsızlık yaşayabiliyor.

Hazırladığımız listede Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Yahşi Batı, Organize İşler, Vizontele, Ayla ve G.O.R.A. gibi hemen hemen herkes tarafından bilinen popüler yapımlara yer vermedik. Listede yer alan yapımlar nispeten diğerlerine kıyasla daha az popülerliğe sahip.

En İyi Netflix Yerli Filmler Listesi

Sofra Sırları

Sen Yaşamaya Bak

Daha

Sen, Ben, Lenin

Aykut Enişte

Azizler

Kağıttan Hayatlar

Nuh Tepesi

Kin

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

Yukarıda popüler dijital yayın platformu Netflix'teki en iyi 10 Türk filmi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sofra Sırları

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ve dahası

Hayatını evine adayan Neslihan, kocasıyla ilgili bazı gerçekleri öğrenir. Sofra Sırları, Neslihan'ın bazı gerçekleri öğrenmesinin ardından gerçekleşen olayları konu alıyor. Komedi, suç ve dram ögelerini içeren film 2017 yılında vizyona girdi. Başarılı filmi henüz izlemediyseniz, mutlaka bir şans vermelisiniz.

Sen Yaşamaya Bak

IMDb Puanı: 5,6

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak ve dahası

Çok az bir ömrü kalan Melisa, bu süre zarfında hem aşık olmak hem de oğlunu emanet edebileceği bir kişiyi bulmaya çalışır. 1 saat 45 dakika uzunluğundaki Sen Yaşamaya Bak, 2022 yılında çıktı. Romantik, komedi ve dram ögelerini seviyorsanız, söz konusu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Daha

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tunçalp ve dahası

Hakan Günday'ın aynı adlı romanından uyarlanan Daha, bir sahil kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Gaza'nın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği film çeşitli ödüllere layık görüldü. Çoğu kişi tarafından oldukça beğenilen film 1 saat 51 dakika uzunluğunda.

Sen, Ben, Lenin

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 10+

Oyuncular: Barış Falay, Saygın Soysal, Nur Sürer ve dahası

2021 yılında yayımlanan filmde Lenin heykeli gizemli bir şekilde çalınır. Bunun üzerine iki komiser, heykeli 12 saat içerisinde bulmaları için görevlendirilir. 1 saat 25 dakika uzunluğundaki Sen, Ben, Lenin adlı dram filminin yönetmenliğini Tufan Taştan üstlendi.

Aykut Enişte

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli ve dahası

Düğün hazırlıkları yapan Aykut'un dükkanına hırsız girer. En çok izlenen Türk komedi filmleri arasında yer alan Aykut Enişte isimli yapım, söz konusu olay nedeni ile maddi problem yaşayan ve bu durumdan kurtulmak için çare arayan Aykut'un hikâyesini konu alıyor. Bu filmi beğenirseniz, Aykut Enişte 2'yi de Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Azizler

IMDb Puanı: 6,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya ve dahası

2021 yılında yayımlanan Azizler isimli yapım, monoton hayatından sıkılan Aziz'in hikâyesini konu alıyor. Komedi ve dram ögelerine sahip olan başarılı film 1 saat 36 dakika uzunluğunda. Filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Bunnur Kaya, Engin Günaydın ve Fatih Artman dahil olmak üzere pek çok başarılı isim yer alıyor.

Kağıttan Hayatlar

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı ve dahası

Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Mehmet, Ali isimli terk edilmiş bir çocuk ile karşılaşır. Mehmet, 8 yaşındaki çocuğu ailesiyle yeniden bir araya getirmeye çalışır. 1 saat 37 dakika uzunluğundaki film 2021 yılında yayımlandı. Senaristliğini Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği dram filminin yönetmenliğini Can Ulkay yaptı.

Nuh Tepesi

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ali Atay, Haluk Bilginer, Arın Kuşaksızoğlu ve dahası

Ömer, babasının ölmeden önceki son dileğini yerine getirmeye çalışır. Babasının isteği ise bir ağacın altına gömülmektir. Köylüler bu isteğe karşı çıkar. Yönetmenliğini ve senaristliğini Cenk Ertürk'ün üstlendiği dram filmi 1 saat 49 dakika uzunluğunda.

Kin

IMDb Puanı: 5,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu ve dahası

Gizem, dram ve suç ögelerini içeren Kin isimli yapımda terfi almaya hazırlanan Başkomiser Harun, oldukça ilginç olaylar ile karşı karşıya kalır. Yönetmenliğini Türkan Derya'nın üstlendiği film, The Chronicles of Evil (Şeytanın Günlüğü) isimli yapımdan uyarlandı.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut ve dahası

Aynı adlı tiyatro oyununun film sürümü olan yapım, ateş böceklerini seven Gülseren'in hayatını konu alıyor. 1 saat 54 dakika uzunluğundaki filmin senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstlendi. Başarılı yapımın yönetmenliğini ise Andaç Haznedaroğlu yaptı.

Bu yazıda Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en iyi Türk filmleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi Netflix komedi filmleri listemize de göz atabilirsiniz.