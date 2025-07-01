Yakında Türkiye Gelebilir: 650 KM Menzilli Leapmotor B01 Tanıtıldı

Çin merkezli otomotobil üreticisi Leapmotor, merakla beklenen yeni elektrikli otomobili Leapmotor B01'i anavatanı Çin'de satışa sundu. Çok yakında Avrupa bölgesinde yeni üretim tesisi kurmayı planlayan şirket, bu gelişmeyle yeni araçlarını Türkiye'de daha kolayca satışa sunabilecek. Bu kapsamda Yeni B01'in de önümüzdeki dönemde ülkemize geleceği belirtiliyor.

Yeni elektrikli araç, özellikle Volkswagen Passat'ı andıran sedan gövdesi, uzun menzil mesafesi ve güçlü motoruyla şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Gelin yeni Leapmotor B01'in özellikleri ve tasarımına hep birlikte göz atalım.

Leapmotor B01 Özellikleri

Yeni elektrikli araç, 4,77 metrelik gövde uzunluğuyla orta sınıf segmentte konumlanırken, iki farklı batarya seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. İlk versiyonunda 56 kWh kapasiteyle 550 km menzil sunan otomobil, 67 kWh bataryalık paketinde ise tam sarjda 650 km kadar yol alabiliyor.

Leapmotor B01 tıpkı menzilde olduğu gibi iki farklı motor seçeneğine de sahip. 132 kW ve 160 kW olmak üzere iki farklı güç çıkışıyla birlikte gelen otomobil Ayrıca, gelişmiş sürüş deneyimi arayan kullanıcılar için LiDAR destekli otonom sürüş teknolojisini de opsiyonel olarak bünyesinde barındırıyor.

İç tasarımda ise teknoloji odaklı tasarımıyla dikkat çeken B01, Qualcomm Snapdragon 8295 yonga setiyle çalışan 14,6 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranına, 8,8 inçlik dijital gösterge paneline ev sahipliği yapıyor. Ayrıca söz konusu paneller Leapmotor’un kendi arayüzü olan LeapmotorOS 4.0 PLUS ile çalışıyor. Son olarak aracın tüm versiyonlarında ısı pompasının standart olduğunu belirtelim.

Leapmotor B01 Fiyatı

Leapmotor, yeni B01 modelinin Çin'deki başlangıç fiyatını yaklaşık 14.700 dolar olarak açıkladı. Otomobilin daha yüksek menzil mesafesine sahip olan versiyonu ise yaklaşık 18.900 dolardan alıcı bulacak.

Modelin Türkiye’ye gelmesi halinde, özellikle düşük motor gücüne sahip ilk versiyonunun 150 kW sınırının altında kalması sayesinde %10 ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Bu da aracı fiyat/performans açısından oldukça cazip bir seçenek haline getirebilir. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Leapmotor B01 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...