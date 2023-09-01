Steam Deck Rakibi El Konsolu Lenovo Legion Go Tanıtıldı (Video)

Steam Deck ve ASUS Rog Ally cihazlarına yeni bir rakip geldi. Lenovo Legion Go olarak isimlendirilen yeni el konsolu modeli tanıtıldı. Peki, sahip olduğu donanımı ve şık görünümüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran konsol neler sunuyor?

Lenovo Legion Go Özellikleri

Ekran Boyutu : 8,8 inç

: 8,8 inç Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1600 piksel

: 2560 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS İşlemci : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme RAM : 16 GB LPDDR5X (7500 MHz)

: 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 SSD

: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 SSD Bağlantı : 5G / LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 adet USB-C

: 5G / LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 adet USB-C Ses : 2 adet 2W hoparlör

: 2 adet 2W hoparlör Batarya : 49WHr, kontrolcü bataryası 900 mAh

: 49WHr, kontrolcü bataryası 900 mAh Yazılım: Windows 11 Home

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Legion Go, IPS ekran üzerinde 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı ve 500 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı PCIe Gen4 SSD seçeneği bulunuyor.

Gücünü AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisinden alan el konsolunda 16 GB LPDDR5X RAM yer alıyor. Cihaz kontrolcülerle birlikte 854 gram, kontrolcüler olmadan 640 gram ağırlığında. Windows 11 Home işletim sistemiyle beraber gelen el konsolunda 2 adet 2W hoparlör mevcut.

Lenovo Legion Go Fiyatı

Yeni el konsol modeli Legion Go 699 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip. Söz konusu cihaz 2023 yılının ekim ayından itibaren piyasaya sürülecek.

Lenovo tarafından üretilen yeni el konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Steam Deck ve ASUS Rog Ally rakibi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.