Lost Fragment Fragmanı Paylaşıldı: Aşırı Gerçekçi Korku Oyunu!

Hayatta kalma korku oyunu Lost Fragment, fragmanı ile heyecanlandırmayı başardı. İnanılmaz derecede gerçekçi grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyun, tanıtım videosunun paylaşılmasıyla beraber merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Lost Fragment Fragmanı Neler Sunuyor?

En iyi oyun yapma programları arasında yer alan Unreal Engine 5 ile geliştirilen Lost Fragment için bir fragman yayımlandı. Yayımlanan fragman, hayatta kalma korku türündeki oyunun aşırı gerçekçi bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Videoda kontrol edilen karakter, Japonya'da yer alan bir hastanenin koridorunda ilerliyor. Elinde bir tabanca bulunan karakter koridorda ilerlerken tüyler ürpertici sesler geliyor. Karakter, bu korkutucu sesleri çıkaran şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyor.

Söz konusu fragmanın, geliştirici ekip tarafından büyük bir titizlikle hazırlandığı görülüyor. Nihil Inane Studio'nun fotoğraflardan ya da canlı nesnelerden üç boyutlu nesneler oluşturma yöntemlerini kullanmadığı söyleniyor. Bu nedenle videoda görülen her şeyin sıfırdan oluşturulduğu belirtiliyor.

Nihil Inane Studio'nun YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video 55 saniye uzunluğunda. Kısa sürede 176 bin görüntülenme sayısına ulaşan video 2 binden fazla beğeni aldı. Oyunun hangi tarihte piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

En iyi korku oyunları arasında yer almaya hazırlanan Lost Fragment hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.