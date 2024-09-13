LGS'de Bir Soru İptal Edildi: Puanlar Yeniden Hesaplanıyor!

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yer alan bir sorunun iptal edilmesine karar verildi. Puanların yeniden hesaplanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni kayıt hakkı tanımladı.

LGS'de Bir Soru Neden İptal Edildi?

Dunya.com'da yer alan habere göre LGS'de fen bilimleri testindeki bir soru "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal edildi. MEB, konuya dair önemli bir açıklamada bulundu.

MEB, "Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararları nihai olarak 11 Eylül 2024 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 'Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. (F.8.5.1). Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur.' ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, 'Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.' tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir." "Bu karar sonucunda sınav kılavuzunda yer alan 'Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.' hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korunmuştur. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabileceklerdir. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır."

MEB, "Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebileceklerdir" sözlerine de yer verdi.