Başarılı Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

Ders çalışma programı nasıl hazırlanmalıdır? Bu aşamada nelere dikkat edilmelidir? Bu sorular, derslerinde daha başarılı olmak isteyen her öğrencinin sorduğu soruların başında gelmektedir. Siz de bu öğrencilerdenseniz iyi bir ders çalışma planı hazırlamak için neler yapmanız gerektiğini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

Hedefinizi belirleyin.

Hayaller üzerinden hareket etmeyin.

Boş zamanlarını tespit edin.

Boş saatlere dersleri yerleştirin.

Mola aralıklarını belirleyin.

Ödevler için programınıza ek çalışma süresi ekleyin.

Öğretmenlerin anlattıklarına kulak verin.

Öğretmenlerle konuşun.

Programa bağlı kalın.

Ders çalışma programı hazırlama adımlarını takip ederek başarıya ulaşmak için yapmanız gerekenleri tek tek yapmaya çalışın. Program hazırlamaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız okumaya devam edin.

1. Hedef Belirleme

Açık konuşmak gerekirse bir hedefiniz olmadan başarılı olmanız olası değildir. Çalışmak için harekete geçmek istediğiniz her an bir hedef belirlemelisiniz.

Yaklaşan sınavları, normal ders çalışmak için ayırdığınız zamandan çok daha fazla zaman harcamanıza neden olacak ödevleri de göz önünde bulundurmalısınız. Bütün bunları bir masada topladıktan sonra hedefinize ulaşmak için bir plan oluşturmalısınız.

2. Hayaller Üzerinden Hareket Etmeme

Saatlerce ara vermeden ders çalışabilirsiniz. Peki, bu size ne kazandırır? Başarılı olmanın sırrı, planlı hareket etmektir. İyi bir planın temelinde ise gerçekçilik yatmaktadır. Okuldan sonra spor salonuna ya da işe giden ve eve döndüğünde ise kendini çok yorgun hisseden bir kişi, 6 saatlik bir çalışma sürecine dayanabilir mi?

Bir hedefe ulaşmak ancak iki kriter karşılandığında mümkün olmaktadır. Bu kriterlerden ilki hevesli olmak, ikincisi ise iyi bir plan oluşturmaktır. Gerçekçi bir plan oluşturarak kaybettiğiniz hevesi geri kazanabilir ve ders çalışırken sıkılma sorunundan kurtulabilirsiniz.

3. Boş Zamanları Tespit Etme

Bir hafta boyunca okula gidip gelirken, okuldayken ve ders çalışırken ne kadar zaman harcadığınızı not alın. Bunun yanı sıra spora ve diğer aktivitelere ne kadar vakit ayırdığınızı, hangi saatler arasında yemek yediğinizi, ortalama olarak ne kadar süre uyuduğunuzu da belirleyin. Bunlar size çalışmak için ne kadar vaktinizin olduğunu gösterecektir.

Elinizde detaylı bir tablo olduktan sonra gereksiz etkinlikleri hızlıca tespit edip onlardan kurtulabilirsiniz. Bütün bunlar, çalışmaya nasıl daha fazla zaman ayıracağınızı öğrenmenizi sağlayacaktır.

4. Boş Saatlere Çalışılacak Dersleri Ekleme

Hayatınızda gereksiz yer kaplamakta olan tüm etkinliklerden kurtulduğunuza göre çalışma programınız ne kadar boş zamanınızın olduğunu size gösterecektir. Ne zaman, hangi derse çalışacağınızı belirlemek için artık ayrıntılı olarak notlar kullanabilirsiniz.

Çalışma programını çeşitlilik bakımından zengin tutmak, çalışma temposunu yüksek tutmanıza büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Örneğin eşit ağırlık öğrencisiyseniz bir gün sözel bir gün sayısal bir derse çalışmak yerine dersleri karıştırmayı deneyin.

5. Mola Aralıklarını Belirleme

Bir oturuşta saatlerce çalışmanın size hiçbir getirisi olmayacaktır. Uzun vadede sıkılmışlık hissi yaratabilir. Bilgi en iyi çalışmanın başında ve sonunda edinilir. Bu nedenle çalışmanızın aralarına kısa molalar ilave etmenin büyük bir faydası vardır.

Örneğin iki saatlik ders çalışacak olanlar, iki kez 20 ya da 25 dakikalık mola verebilir. Bu süre zarfında müzik dinleyebilir, su içebilir, meyve veya yemek yiyebilir, sizi içine çekmeyecek işlerle meşgul olabilirsiniz.

Mola sırasında zamanınızı fazlasıyla çalacak olan aktivitelerden özellikle uzak durmanız gerekmektedir. Bunlar sevdiğiniz bir kişi ile sohbet etmek de olabilir, sevdiğiniz bir oyunu oynamak da olabilir. Kısacası zamanın nasıl geçtiğinin bile farkında olmamanıza neden olacak ne varsa çalışma sürecinin sonuna kadar geride bırakın.

6. Programa Ek Çalışma Süresi Ekleme

Ödevler ve soru çözümü için çalışma programınıza ek bir çalışma süresi eklemeniz, bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Ödevlerle çok yoğun olduğu bir döneme giriyorsanız programınızı buna göre değiştirmekten korkmayın. Programınız yılın sonuna kadar aynı kalmak zorunda değildir, aksine en iyi verimi alana kadar onu sık sık değiştirmelisiniz.

Çalışma programınızın gerçekten yoğun olduğunu düşünüyorsanız, ek çalışma süresi eklemeniz size göre mümkün değilse derslere biraz daha az zaman ayırıp ödevlerinize ve sorulara daha çok zaman ayırabilirsiniz.

7. Öğretmenlerin Konuşmalarına Kulak Verme

Başarılı ders çalışma programı hazırlama ancak öğretmen iyi anlaşıldığında mümkündür. Sınıfta öğretmen konuşurken konsantre olmanız, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmanız büyük öneme sahiptir. Öğretmenin ne söylediğine odaklanın, kendi kelimelerinizle not alarak dinleme alıştırmaları yapın. Hazırladığınız ders çalışma programı kapsamına giren derslerin başında aldığınız notları inceleyin.

8. Öğretmenlerle Konuşma

Öğretmenler, elinizden gelenin en iyisini yapmanıza yardımcı olmak için vardır. Öğretmeninizle konuşmayı ihmal etmeyin. Öğretmenlerin görüşünü alarak iyi bir program hazırlayabilirsiniz. Öğretmenlerin yanı sıra arkadaşlarınızla da fikir alışverişi yapabilirsiniz. Onlar nasıl çalışıyor, neleri farklı yapıyor? Bu soruların cevabını öğrenerek programınızdaki eksiklikleri belirleyin.

9. Programa Bağlı Kalma

Ders çalışmaktan hoşlanmıyor olabilirsiniz ki bu çalışma sürecinize doğrudan etki edebilecek faktörlerin başında gelir. Unutmamalısınız ki ders çalışmaktan hoşlanmamanızın sebebi, ders çalışma programı hazırlama biçiminizden kaynaklanmaktadır.

Ders programınızı bu nedenle olabildiğince molalarla dolu hâle getirmeli ve onu ilginç kılacak yollara başvurmalısınız. Örneğin zor bulduğunuz dersleri daha iyi öğrenmenizi sağlayacak oyunlaştırarak öğrenme ya da hikâyeleştirerek öğrenme tekniklerini kullanabilirsiniz.

Sıkıldığınız anlardaysa programınızı baştan aşağı değiştirmekten çekinmeyin. En iyi şekilde nasıl çalıştığınızı bulana kadar programınızı güncelleyin. Derslerin yerini değiştirin, sürelerini azaltıp ders dışı aktivitelere biraz daha ağırlık verin ancak bunu yaparken hedefinizden sapmamaya da dikkat edin.

Günlük Ders Çalışma Programı Örnek

08.00-10.00 Zihnin öğrenmeye en açık olduğu saatler 08.00 ile 10.00 arasıdır. Bu saatlerde konuları hatırlamadaki başarı oranı diğer saatlere göre çok daha yüksektir. Bu saatlerde okula gidiyorsanız ders aralarında tekrar yapabilirsiniz. 10.00-12.00 Bu saatlerde dersiniz varsa not tutabilirsiniz. Dersiniz yoksa yapmaktan keyif aldığınız aktivitelere yönelebilir ve yemek yiyebilirsiniz. 12.00-14.00 12.00 ila 14.00'te sabah ve akşam yaptığınız çalışmalara değil, gelecek konulara ön hazırlık yapmalısınız. 14.00-15.00 Bu süre zarfında dizi ya da film izleme, video oyunu oynama gibi aktivitelerle meşgul olabilirsiniz. 15.00-18.00 Bu aralıkta hem çok iyi bildiğiniz ancak unutmak istemediğiniz hem de anlamakta güçlük çektiğiniz derslere çalışabilirsiniz. 18.00-19.00 Yemek yiyebilir ve kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. 19.00-21.00 Bu saatlerde gün boyunca yaptığınız tüm çalışmaları tekrarlayabilirsiniz. Uyku Çalışmanızı tamamladıktan sonra bir süre kendinize vakit ayırabilirsiniz ancak aşırıya kaçmadığınızdan emin olun. Saat en geç 11'e kadar uyumak, sizi ertesi gün yorgun olmaktan kurtaracaktır.

Yukarıdaki program sadece bir örnektir, aynı programı kesinlikle uygulamamalısınız. İyi bir çalışma programı hazırlamanın yolu, özgün olmaktan geçer. Programınızı mutlaka kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmelisiniz.