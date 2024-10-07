Henüz Tanıtılmayan M4 İşlemcili MacBook Pro'nun Kutu Açılışı Yapıldı (Video)

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan M3 işlemcili MacBook Pro'nun ardından M4 işlemcili yeni modeller merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Çok yakında tanıtılması beklenen yeni Macbook Pro ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bir YouTuber, henüz duyurulmayan bilgisayarın kutu açılış videosunu paylaştı.

M4 İşlemcili MacBook Pro'nun Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

Milyonlarca aboneye sahip YouTube kanalı Wylsacom, Apple'ın henüz tanıtmadığı M4 işlemcili Macbook Pro için kutu açma videosu paylaştı. Yayınlanan video, yeni bilgisayarın nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Yayınlanan videodaki yeni Macbook, ShrimpApplePro isimli kullanıcı eylül ayının sonunda paylaşılan fotoğraflara oldukça benziyor. Eğer iddialar doğruysa yeni model oldukça etkileyici bir görünüme sahip olacak.

14 inç büyüklüğüne sahip olacak yeni MacBook Pro'nun M4 işlemci ile birlikte geleceği söyleniyor. Geekbench 6 testinde elde edilen sonuçlarda yeni işlemcinin M3'e kıyasla %25 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. M4 10 çekirdekten oluşurken M3 işlemci ise 8 çekirdek içeriyor.

Birden fazla RAM seçeneği ile sunulacak olan yeni bilgisayarın minimum 16 GB RAM seçeneğine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca yeni Macbook Pro modelinde üç adet Thunderbolt 4 portu yer alacak. Bunların yalnızca birer iddia olduğunu da belirtelim.

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