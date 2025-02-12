Meta'nın Yapay Zekası Bildiğiniz Emek Hırsızı Çıktı

Meta'nın (eski Facebook) yapay zeka modellerini eğitme davasındaki yeni bir gelişme yaşandı.

Şirketin aleyhine açılan telif hakkı ihlali davası sırasında ortaya çıkan belgeler, Meta'nın yasadışı kaynaklardan milyonlarca kitabı indirdiğini ve hatta bunu gizlemek için VPN kullanarak IP adreslerini sakladığını iddia ediyor.

Çalışanlar Durumdan Memnun Değildi

Belgelerde Meta çalışanlarının konuyla ilgili kendi aralarındaki konuşmaları da yer alıyor. Kıdemli Meta AI araştırmacılarından biri, "Korsan içerik kullanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada bir çizgi çekmeliyiz." yorumunu yapmış.

Bir diğer AI araştırmacısı da "Korsan içerik kullanmak etik eşiğimizi aşar… SciHub, ResearchGate ve LibGen temelde PirateBay gibi bir şey, telif hakkı olan içerikleri dağıtıyorlar." demiş.

Meta çalışanlarının şirketin dizüstü bilgisayarları üzernden Torrent dosya indirmekten rahatsızlık duyduğu da belgelerde yer alıyor.

"Daha Hızlı Veri Çalın"

Öte yandan Zuckerberg, geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda, içerik üreticilerinin eserlerinin değerini abarttığını ima etmişti.

Daha da mühimi Zuckerberg'in Ocak 2023'te yapılan bir toplantıda bu sürecin hızlanmasını istediği iddiası. "Bunu ilerletmenin bir yolunu bulmalıyız" diyerek sürecin önündeki engelleri kaldırmak istemiş.

Eğer birileri bizim içeriklerini kullanmamamızı isterse, kullanmayız. Ama bu, bu işin sonucunu pek de değiştirmez.

Şirket, ilerleyen süreçte yasadışı kaynaklardan veri almamaya karar verse bile, ilk eğitim aşamasında bu içeriklerden faydalanmış gibi duruyor.

Görünen o ki elimizin altındaki yapay zeka araçlarının bilgiden ziyade biraz etik eğitimine ihtiyacı var. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım.

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