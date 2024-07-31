Microsoft, Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı: Milyarlarca Dolarlık Gelir!

Yazılım devi Microsoft, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğine dair finansal sonuçları paylaştı. Yayınlanan rapora göre şirket, bu süreçte milyarlarca dolar gelir elde etti. Peki, kâr miktarı ne durumda?

Microsoft 2024'te Ne Kadar Para Kazandı?

Microsoft, 2024 mali yılının son çeyreğinde 64,7 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 oranında bir artışın yaşandığını gösteriyor.

Yazılım devinin dördüncü çeyrekte elde ettiği kâr miktarı ise 22 milyar dolar olarak açıklandı. Net gelir tarafında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış oldu.

Intelligent Cloud gelirlerinin 28,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Bu bölümdeki gelirlerde önceki yıla göre yüzde 19 oranında artışın altına imza atıldı. Şirketin Intelligent Cloud bölümünden çok ciddi bir kazanç elde ettiğini görüyoruz.

Oyun gelirleri yüzde 44, xbox içerik ve servis gelirleri yüzde 61, Windows gelirleri yüzde 7, LinkedIn gelirleri ise yüzde 10 oranında arttı. Xbox donanım gelirlerinde yüzde 42 oranında büyük bir düşüş yaşanırken cihaz gelirlerinde de yüzde 11'lik bir düşüş oldu.

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