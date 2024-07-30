Mafia Hayranlarına Müjde: Xbox Game Pass Ağustos Oyunları Ortaya Çıktı!

Xbox Game Pass'e ağustos ayında hangi oyunların ekleneceği fazlasıyla merak konusu. Microsoft'tan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de, güvenilir kaynaklar abonelerin önümüzdeki ay ücretsiz oynayabilecekleri oyunları ortaya koydu.

Xbox Game Pass'e Ağustos Ayında Hangi Oyunlar Gelecek?

GG Deals'a göre, Xbox Game Pass'in ağustos kataloğunda Creatures of Ava, Core Keeper ve SOPA yer alacak. Bu oyunların kesin olarak önümüzdeki ay abonelere sunulacağı belirtilirken, gelme ihtimali yüksek olan oyunlar ise Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Mafia: Definitive Edition, Wargroove 2 ve Atlas Fallen şeklinde sıralandı.

İşte Xbox Game Pass Ağustos 2024 katoloğu:

Creatures of Ava – 7 Ağustos

– 7 Ağustos Core Keeper – 27 Ağustos

– 27 Ağustos SOPA – Tarih henüz belli değil

– Tarih henüz belli değil Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 8 Ağustos

– 8 Ağustos Mafia: Definitive Edition – 13 Ağustos

– 13 Ağustos Wargroove 2 – Ağustos ortası

– Ağustos ortası Atlas Fallen – Tarih belirtilmedi

Bunun dışında GTA 5'in çok yakında PC Game Pass'e ekleneceğini iddia edildi. Rockstar Games'in konuyla ilgili bir hazırlık içerisinde olduğu söylenirken, şu an için abonelik servisinin konsol versiyonu için herhangi bir detay verilmedi.